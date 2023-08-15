На Киевщине произошло серьезное ДТП: на месте работают медики
В Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника. Авария произошла на 8 км автодороги Северо-Восточного объезда города Киева.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
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Сегодня, 15 августа, около 14 часов произошло столкновение между грузовиком Renault и съехавшим в кювет внедорожником Toyota.
"На месте происшествия работают медики и правоохранители Бориспольского управления полиции Киевщины. Сейчас полицейские принимают необходимые меры для скорейшего разблокирования движения", — говорят полицейские.
Частично перекрыта полоса движения в сторону города Харькова. Работники группы реагирования патрульной полиции обеспечивают реверсное движение.
Напомним, ранее мы писали, что 13 августа около 20.00 на улице Владимира Великого во Львове водитель BMW 530D наехал на трех пешеходов — 36-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и девятилетнюю девочку. Все пострадавшие — жители Львовской области.