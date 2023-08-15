На Киевщине произошло серьезное ДТП: на месте работают медики

В Киевской области произошло серьезное ДТП. Фото: полиция Киевщины

В Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника. Авария произошла на 8 км автодороги Северо-Восточного объезда города Киева.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Сегодня, 15 августа, около 14 часов произошло столкновение между грузовиком Renault и съехавшим в кювет внедорожником Toyota.

"На месте происшествия работают медики и правоохранители Бориспольского управления полиции Киевщины. Сейчас полицейские принимают необходимые меры для скорейшего разблокирования движения", — говорят полицейские.

Частично перекрыта полоса движения в сторону города Харькова. Работники группы реагирования патрульной полиции обеспечивают реверсное движение.

В Киевской области произошло серьезное ДТП. Фото: полиция Киевщины

В Киевской области произошло серьезное ДТП. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что 13 августа около 20.00 на улице Владимира Великого во Львове водитель BMW 530D наехал на трех пешеходов — 36-летнюю женщину, 11-летнего мальчика и девятилетнюю девочку. Все пострадавшие — жители Львовской области.