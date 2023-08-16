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Смертельное ДТП в Киевской области: водитель на бешеной скорости врезался в другой автомобиль

16 августа 2023 11:53
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Смертельное ДТП в Киевской области: водитель на бешеной скорости врезался в другой автомобиль
Недалеко от Бучи и Ворзеля произошло смертельное ДТП. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На Киевщине и трассе между Бучей и Ворзелем произошла смертельная авария. Там столкнулись два автомобиля: Hyundai и Skoda.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Подробности ДТП

По предварительным данным, 25-летний водитель Hyundai ехал в направлении Ирпеня со скоростью 230 километров в час.

В настоящее время 35-летний водитель Skoda заканчивал маневр поворота на перекрестке со стороны Ворзеля.

"В результате бокового столкновения, оба автомобиля вылетели на обочину, повалив электроопору. Водитель "Skoda" погиб на месте. Водитель и два пассажира второй легковушки с повреждениями разной тяжести доставлены в больницу", — говорят полицейские.

На месте все еще работают правоохранители. Подробная информация будет позже.

 

Недалеко от Бучи и Ворзеля произошло смертельное ДТП. Фото: полиция Киевщины
Недалеко от Бучи и Ворзеля произошло смертельное ДТП. Фото: полиция Киевщины
Недалеко от Бучи и Ворзеля произошло смертельное ДТП. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что на автодороге Киев — Чоп произошло ДТП с участием двух грузовиков и легковушки.   В последнем зажали водителя и пассажира.

Добавим, что в Киевской области произошло ДТП с участием грузовика и внедорожника. Авария произошла на 8 километре автодороги Северо-Восточного объезда города Киева.

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