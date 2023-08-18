"Наша справа". Скандальні ДТП

Скандальні ДТП в Україні. Фото: Наша справа

Редакція проєкту "Наша Справа" показала, як змінилась ситуація на дорогах після повномасштабного вторгнення. Які механізми боротьби з порушниками ПДР пропонують експерти та що відбувається з резонансними ДТП.

Кількість ДТП

За даними Нацполіції, лише за перші три місяці з початку цього року було скоєно понад 4,5 (4538) тисяч ДТП, внаслідок яких травмувалися та загинули люди. Найпоширеніша причина аварій — перевищення безпечної швидкості — майже 2 тисячі (1788) випадків, через які померло 320 осіб та травмовано більше ніж 2 тисячі (2285). Другу сходинку в цьому антирейтингу займає порушення правил маневрування — 858 ДТП. І на третьому місці — порушення правил проїзду пішохідних переходів — 435 інцидентів.

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Вже традиційно лідери за кількістю аварій на дорогах — Дніпропетровська область і Київ. Однак, у 2022 році число ДТП суттєво зменшилось в порівнянні з попереднім роком.

За статистикою правоохоронців, у 2022 році було зафіксовано близько 19 тисяч (18 628) випадків ДТП, які призвели до поранень або смерті.

Однак, насправді статистичні дані за 2022 рік не зовсім точні — пояснює координатор кампанії "За безпечні дороги" Віктор Загреба.

"Це був рік, коли частина наших територій була і є, на жаль, окупованою, тому будь-які статистичні дані, на жаль, не є повними, особливо це стосується безпеки. Звісно, в нас цифра зменшена щодо ДТП, загиблих, навіть сама поліція в своїх звітах ставить зірочки показуючи, що ці дані з багатьох областей не показові, адже деякі області у нас під окупацією повною або частковою", — зазначає Віктор Загреба.

Водночас минулого року камери зафіксували понад 2 з половиною мільйони (2 085 203) порушень правил дорожнього руху. Член Комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності Артем Дмитрук зазначає, що саме камери автофіксації це один із дієвих методів боротьби з перевищенням швидкості.

"Це є одним із основних методів боротьби з перевищенням швидкості. Звичайно, водії знають, де знаходяться ці камери, і вони зменшують швидкість, тому треба в цьому напрямку робити кроки вперед, більше камер, діджиталізація як у місті, так і на дорогах", — розповідає Артем Дмитрук.

Сума штрафів

За аналітичними даними Опендатабот, завдяки автофіксації, за цей період, водії сплатили штрафи на понад 382 мільйони гривень. Проте експерти звертають увагу на те, що порушувати правила ПДР в Україні чи не найдешевше з поміж всіх країн Європи.

Для прикладу, якщо в Польщі ви перевищили дозволену швидкість до 10 кілометрів на годину, то заплатите штраф 445 гривень, а порушивши на 41-50 кілометрів, вам доведеться віддати майже 9 тисяч гривень (8916).

В Німеччині за перевищення до 20 кілометрів — штраф близько 2,5 тисяч. (2410). А ось в Литві за це вам доведеться заплатити 1200 гривень. В той час як в Україні всього 340 гривень до 50 кілометрів за годину.

І при цьому перевищення швидкості — найпоширеніша причина аварій. Часто її учасники — відомі особистості, зазначає член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Артем Дмитрук: "Під час війни, коли за 50 кілометрів гинуть наші герої, тут посадовці, чиновники, чиїхось депутатів сини та доньки, як правило, нетверезі їздять по дорозі і вчиняють тяжкі злочини. Ось про що треба казати".

Резонансні ДТП

26 травня цього року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир на смерть збив нацгвардійця. Того ж дня суддю затримали та повідомили про підозру. За даними ЗМІ, він відмовився від проходження огляду на стан сп'яніння. Проте суд задовольнив клопотання прокуратури про примусове відібрання у судді біологічних зразків. Сам же суддя запевняє, що від проходження експертизи він не відмовлявся.

Після проведення низки експертиз, в ДБР все ж підтвердили, що суддя був в стані алкогольного сп'яніння. 27 травня Вища рада правосуддя провела засідання щодо надання дозволу на арешт судді.

Що цікаво, згідно з висновком судово-медичної експертизи зразок біологічного середовища, який був наданий Тандиром, не є сечею у медичному розумінні — це розбавлена у воді слина людини. Тож, за рішенням суду, Олексій Тандир перебуватиме під вартою до 26 серпня. Та це не єдиний держслужбовець, який став учасником ДТП.

2 серпня на трасі Київ — Харків — Довжанський, а саме на пішохідному переході, автомобіль збив 15-річну дівчину. Від отриманих травм вона загинула на місці. За кермом авто нібито був правоохоронець Ярослав Якименко.

"Здійснюється досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За кермом перебував поліцейський. Він керував службовим автомобілем. За результатами освідування, водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння", — йдеться в повідомленні Харківської обласної прокуратури.

8 серпня на офіційній сторінці Департаменту внутрішньої безпеки нацполіції України повідомили, що поліцейського, якого підозрюють в скоєнні ДТП, відсторонили від виконання обов’язків.

27 листопада 2022 року в Оболонському районі Києва, під час блекауту, на пішохідному переході автомобіль збив жінку. Потерпіла отримала численні переломи та була госпіталізована. За кермом машини була депутатка Київради від партії "Європейська Солідарність" Ярина Ар'єва. Ба більше, за інформацією правоохоронців вона була під дією наркотичних речовин.

Через пів року після автопригоди, 23 травня, Київська міська прокуратура повідомила про підозру водійці авто, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту та вилучив права строком на 2 місяці. У той же час, сама депутатка стверджує, що не вживала заборонених речовин.

"Експертиза, зроблена після ДТП, нічого не виявила, у мене навіть не забрали водійські права. Я останні два місяці активно брала участь в акціях проти УПЦ біля Лаври. Ієрархи моспатріархату мають великий вплив на правоохоронні органи, і це є явно спланована дискредитація", — стверджує Ярина Ар'єва.

Натомість речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець спростовує слова депутатки Київради.

"В організмі Ар’євої виявили сліди канабіноїдів, про що був складений відповідний акт та висновок. При цьому водійка не заперечувала цей факт, і також повідомила, що дійсно вживала марихуану, яку їй дала подруга. У подальшому підозрювана розписалася про те, що вона отримала висновок її медичного огляду", — розповіла Надія Максимець в коментарі “Українській Правді”.

20 червня Ярина Ар'єва повідомила про ухвалене нею рішення скласти депутатський мандат, опублікувавши відповідну заяву. Київрада схвалила цю заяву, віддавши "ЗА" 70 голосів.

За інформацією прокуратури, підозрюваній загрожує від трьох років позбавлення волі з забороною кермувати на строк від 5 років. За цією ж статтею Кримінального кодексу відкрито провадження й на ще одного учасника ДТП.

4 квітня 2023 року, близько 11 вечора, у Голосіївському районі Києва, позашляховик (Range Rover), виїхавши на зустрічну смугу влетів у припарковану іномарку, всередині якої перебував 38-річний водій. Чоловік отримав серйозні поранення та був госпіталізований. Як з'ясувалось, за кермом позашляховика був відомий український актор Остап Ступка.

За попередньою інформацією, актор був в стані алкогольного сп'яніння. 6 квітня у Шевченківському суді зірці обрали запобіжний захід — нічний домашній арешт до 5 червня включно. Згодом продовжили запобіжний захід ще на місяць. Після 5 липня актор вийшов з-під домашнього арешту та готується повернутись на сцену.

30 червня Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування та передала обвинувальний акт до Голосіївського районного суду Києва. Враховуючи тяжкі травми, які отримав потерпілий, провадження було перекваліфіковано з частини 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України на частину другу тієї ж статті. Тепер актору загрожує до 8 років позбавлення волі. Але є й ті учасники ДТП, яким може загрожувати більш жорстке покарання.

"Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним із учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли. Я зі свого боку зроблю все, що в моїх силах, щоб родина трагічно загиблого отримала усю підтримку й допомогу, яка потрібна для того, щоб пережити це страшне горе", — опублікував на своїй сторінці в Фейсбук народний депутат Володимир Гевко.

В Державному бюро розслідувань розповіли про деталі ДТП.

"На дорозі з сполученням Тернопіль — Львів — Рава-Руська у селищі Золочівського району Львівської області автомобіль, за кермом якого був народний депутат, збив пішохода. Інцидент відбувся за межами регульованого пішохідного переходу. Від отриманих травм потерпілий помер. Згідно з розслідуванням, драгер показав, що водій був тверезим", — повідомила спікер Державного бюро розслідувань Ольга Чиканова.

Правоохоронцями вирішується питання щодо порушення кримінального провадження (передбаченого частиною 2 статті. 286 Кримінального кодексу України), яке тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Журналісти проекту "Наша Справа" намагались зв‘язатись з Володимиром Гевком, проте так і не отримали відповідь.

Наїзд на пішоходів

З початку 2022 року й по березень цього року внаслідок наїзду на пішоходів загинуло 1147 людей, а травмовано більш ніж 6 тисяч осіб (6266).

Так, пізно вночі, 9 лютого 2022 року, на трасі Чугуїв — Мартове позашляховик (Мерседес G-класу) збив на смерть чоловіка. За інформацією ЗМІ, жертву переїхали двічі. На місці ДТП знайшли автомобільні номери з кортежу президента клубу "Металіст", харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

Наступного ж дня Олександр Ярославський відреагував на цю подію, заявивши, що в той час він перебував вдома. Що цікаво, 10 лютого він вилетів з України — нібито на запланований відпочинок із родиною, повернувшись лише в липні. А за кермом автівки, нібито був водій компанії, яка належить бізнесмену.

"За кермом автомобіля з номерними знаками, виявленими на місці ДТП, перебував водій, що працює в одній із допоміжних служб DCH. Вранці був виявлений факт відсутності номерного знака, а також з'ясувалися інші обставини справи", — йдеться в повідомленні.

Однак, блогер Назар Приходько опублікував сенсаційну інформацію — водія на місці аварії не було.

"Водій на момент аварії перебував не за кермом, а у Дергачах, що так само у Харківській області. А найбільший прикол в тому, що Ярославський весь цей час на іншій автівці "кола намотував" неподалік, чекаючи водія. Він був там, про що свідчать дані пеленгації", — написав в своєму телеграм каналі блогер.

Тепер водію інкримінують "приховування злочину". Цікаво, що тодішній голова МВС Денис Монастирський звільнив начальника поліції Харківської області за підозру фальсифікації цієї справи. Та найцікавіші події відбуваються довкола речових доказів.

Під час проведення експертизи автівок з кортежу Ярославського, з'ясувалось, що до моменту їх вилучення, окремі елементи машин були замиті. За інформацією правоохоронців, це свідчить про спробу знищити докази причетності цих позашляховиків до ДТП. До того ж 15 лютого стало відомо, що з моргу в Чугуєві зник одяг загиблого, але вже через день усі речі знайшлися нібито у службовому приміщенні.

Що каже адвокат

"За речами багато можна встановити, можна проводити експертизу та все інше. Потім через декілька днів, проводили обшуки і все ж знайшли речі, але чи вони в такому ж стані, чи мають відбитки тут вже встановити важко", — розповідає адвокат Роман Лихачов.

Адвокат Роман Лихачов представляє інтереси ексдружини загиблого у ДТП. Він заявляє, що слідчі не дотримуються "розумних строків" проведення розслідування та побоюється, що справу взагалі можуть зам'яти: "Якби не журналісти, я думаю, що справа швидко кудись би поділася. В Україні досить часто така практика, що якщо згасає інтерес суспільства, журналістів до певної ситуації, то справа поступово з генеральної прокуратури йде в обласну, з обласної в районну, потім якийсь слідчий низького рівня закриває цю справу і вона там тихесенько лежить закрита".

Щоб з’ясувати, на якій стадії розгляд кримінального провадження, журналісти проєкту "Наша Справа" направили запит до Офісу генерального прокурора. І ось яку відповідь отримали: "Слідство триває. Про підозру нікому не повідомлялося. Досудове розслідування проводиться з дотриманням вимог статті 28 Кримінально-процесуальному кодексу України в частині дотримання розумних строків".

ДТП з Трухіним

Таких резонансних ДТП в Україні чимало. Згадати хоча б історію з ще одним "Слугою народу" Олександром Трухіним, який став учасником аварії на Бориспільській трасі під Києвом. Тоді, він пропонував хабаря поліцейським, щоб врегулювати питання.

Згодом депутат все ж пішов на угоду зі слідством та визнав, що пропонував хабаря правоохоронцям. 22 лютого вищий антикорупційний суд затвердив цю угоду, призначивши 68 тисяч гривень штрафу. Угода також передбачає, що Олександр Трухін має сплатити 6 млн грн на підтримку ЗСУ. А ось провину за ДТП з потерпілими взяв на себе водій — Віктор Склема, якому суд призначив щтраф, всього 850 гривень.

Деяким водіям вдається уникнути покарання за скоєння ДТП, то через затягування кримінального провадження, то через затягування судового процесу, зазначає адвокат Роман Лихачов: "У нас достатньо гарні закони, але погані виконавці. Тому що слідчий не несе покарання ніякого, ну дали йому там чергову догану, йому 30, у нього догана, нічого страшного. Прокурор не несе ніякої відповідальності. За навантаженням суддів, попробуй докажи, що вони спеціально затягують справу. І формально потерпілому досить важко входити по таких провадженнях".

Загибель юнака в Кременчуці

Саме такі побоювання виникають і в матері хлопця, який загинув внаслідок наїзду автомобіля в Кременчуці.

"У мене одна дитина була. Йому 14 років, 4 липня було б 15 років. Я це так не залишу. У водія і перед цим були ДТП, але у батьків є зв'язки і гроші", — розповідає мати загиблого.

Увечері 24 червня 2023 року у Кременчуці водій наїхав на двох хлопців, які переходили дорогу. Вони загинули на місці події. Одному з них було лише 14 років, другому — 22.

"За попередньою версією слідства, водій автомобіля Audi, 2003 року народження, здійснив наїзд на пішоходів, які рухалися по нерегульованому пішохідному переході. За попереднім висновком лікарів, водій перебував у стані наркотичного сп’яніння", — йдеться в публікації поліції Полтавської області.

Підозрюваного взяли під варту. 26 червня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

"Наразі у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, проводяться слідчі дії. Одночасно зазначаємо, що відносно підозрюваного ухвалою слідчого судді обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб", — повідомляє головне управління національної поліції в Полтавській області в відповіді на запит журналістів Новини.LIVE.

Редакція Новини.LIVE взяла цю справу під контроль та тримає контакт з матір'ю загиблого підлітка.

Покарання для винуватців

Народний депутат України Артем Дмитрук запевняє, що завдяки публічному розголосу винуватцям резонансних ДТП складніше уникнути покарання.

"Сьогодні є один дуже дієвий і, на мій погляд, найкращий метод — публічний розголос, якщо до нього ще й підключаються народні депутати, то починають включати інструмент контролю та нагляду за правоохоронцями, тоді це має ефект", — зауважив член Комітету ВРУ з питань правоохоронної діяльності Артем Дмитрук.

Водночас активісти запевняють, що існують механізми, завдяки яким можна вплинути на людей, зменшивши кількість порушень ПДР.

"Коли є правило, але немає судді, або суддів дуже мало, якщо ми говоримо про поліцейських і камери відеофіксації, тоді відповідно у людей складається відчуття безконтрольності. І дуже часто це виправдане відчуття. Покарання повинно бути відчутним і незворотнім. У нас раніше штраф за ремені безпеки ще нещодавно, два роки тому був 51 гривня. Це був найменший штраф в Європі і, можливо, в світі. Ну, звісно, хто ж буде до цього серйозно ставитись", — розповідає координатор кампанії "За безпечні дороги" Віктор Загреба.

Експерт також пропонує запровадження нового механізму — введення штрафних балів, які будуть накопичуватись за порушення ПДР. Набравши певну кількість балів, у водія вилучать права. Але все це поки що лише на стадії обговорення. А тим часом часом гучні ДТП стають звичною справою.

"У Харитонівській громаді у дорожньо-транспортній пригоді травмовано 17-річного хлопця. Унаслідок наїзду юнак отримав тілесні ушкодження, його було госпіталізовано до реанімаційного відділення Коростишівської лікарні", — повідомляє головне управління національної поліції в Житомирській області.

Як з'ясувалося, постраждалого хлопця виявили не одразу, два екіпажі поліції не помітили на місці травмованого юнака, який лежав обабіч дороги. Тепер щодо патрульних поліцейських розпочали службове розслідування. А ось водій, якого підозрюють в скоєнні ДТП, взагалі залишив місце події, про що йдеться в попередній версії слідства.

"4 серпня поліцейські розшукали транспортний засіб на території одного з приватних місцевих підприємств та вилучили його. Того ж дня слідчі затримали водія автомобіля. Судом чоловікові обрано запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави у 80 прожиткових мінімумів (214 720 грн)", — повідомляють правоохоронці.

Сам же постраждалий юнак перебуває в реанімації в тяжкому стані.

P.S. Нагадаємо, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, голову Макарівського райсуду Олексія Тандира, який спричинив смертельне ДТП на столичному блокпосту, залишили під вартою. У СІЗО затриманий пробуде щонайменше до 9 вересня поточного року.