"Наша справа". Скандальные ДТП

Скандальные ДТП в Украине. Фото: Наша справа

Редакция проекта "Наша Справа" показала, как изменилась ситуация на дорогах после полномасштабного вторжения. Какие механизмы борьбы с нарушителями ПДД предлагают эксперты и что же происходит с резонансными ДТП.

Количество ДТП

По данным Нацполиции, только за первые три месяца с начала этого года было совершено более 4,5 (4538) тысяч ДТП, в результате которых травмировались и погибли люди. Самая распространенная причина аварий — превышение безопасной скорости — почти 2 тысячи (1788) случаев, из-за которых умерли 320 человек и травмированы более 2 тысяч (2285). Второе место в этом антирейтинге занимает нарушение правил маневрирования — 858 ДТП. И на третьем месте — нарушение правил проезда пешеходных переходов — 435 инцидентов.

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Уже традиционно лидеры по количеству аварий на дорогах — Днепропетровская область и Киев. Однако в 2022 году число ДТП существенно уменьшилось по сравнению с предыдущим годом.

По статистике правоохранителей, в 2022 году было зафиксировано около 19 тысяч (18 628) случаев ДТП, повлекших ранения или смерть.

Однако, на самом деле, статистические данные за 2022 год не совсем точны — объясняет координатор кампании "За безопасные дороги" Виктор Загреба.

"Это был год, когда часть наших территорий была и, к сожалению, оккупирована, поэтому любые статистические данные, к сожалению, не являются полными, особенно это касается безопасности. Конечно, у нас цифра уменьшена по ДТП, погибшим, даже сама полиция в своих отчетах ставит звездочки показывая, что эти данные из многих областей не показательны, ведь некоторые области у нас под полной или частичной оккупацией", — отмечает Виктор Загреба.

В то же время в прошлом году камеры зафиксировали более 2 с половиной миллионов (2 085 203) нарушений ПДД. Член Комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности Артем Дмитрук отмечает, что именно камеры автофиксации это один из действенных методов борьбы с превышением скорости.

"Это является одним из основных методов борьбы с превышением скорости. Конечно, водители знают, где находятся эти камеры, и они сбавляют скорость, поэтому надо в этом направлении делать шаги вперед, больше камер, диджитализация как в городе, так и на дорогах", — рассказывает Артем Дмитрук.

Сумма штрафов

По аналитическим данным Опендатабот, благодаря автофиксации, за этот период, водители уплатили штрафы более чем на 382 миллиона гривен. Однако эксперты обращают внимание на то, что нарушение правил ПДД в Украине едва ли не самое дешевое из всех стран Европы.

Например, если в Польше вы превысили разрешенную скорость до 10 километров в час, то заплатите штраф 445 гривен и нарушив на 41-50 километров, вам придется отдать почти 9 тысяч гривен (8916).

В Германии за превышение до 20 километров штраф около 2,5 тысяч. (2410). А вот в Литве вам придется заплатить 1200 гривен. В то время как в Украине всего 340 гривен до 50 километров в час.

И при этом превышение скорости — самая распространенная причина аварий. Нередко ее участники — известные личности, отмечает член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Артем Дмитрук: "Во время войны, когда за 50 километров гибнут наши герои, здесь чиновники, чьих-то депутатов сыновья и дочери, как правило нетрезвые ездят по дороге и совершают тяжкие преступления. Вот о чем надо говорить".

Резонансные ДТП

26 мая этого года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр насмерть сбил нацгвардейца. В тот же день судью задержали и сообщили о подозрении. По данным СМИ, он отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Однако, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительном отобрании у судьи биологических образцов Сам же судья уверяет, что от прохождения экспертизы он не отказывался.

После проведения ряда экспертиз в ДБР все же подтвердили, что судья был в состоянии алкогольного опьянения. 27 мая Высший совет правосудия провел заседание о предоставлении разрешения на арест судьи.

Что интересно, согласно выводу судебно-медицинской экспертизы образец биологической среды, предоставленный Тандыром, не является мочой в медицинском понимании — это разбавленная в воде слюна человека. По решению суда, Алексей Тандыр будет находиться под стражей до 26 августа. Но это не единственный госслужащий, ставший участником ДТП.

2 августа на трассе Киев — Харьков — Довжанский на пешеходном переходе автомобиль сбил 15-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте. За рулем авто якобы находился правоохранитель Ярослав Якименко.

"Осуществляется досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. За рулем находился полицейский. Он управлял служебным автомобилем. По результатам обследования, водитель не находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры.

8 августа на официальной странице Департамента внутренней безопасности нацполиции Украины сообщили, что подозреваемый в совершении ДТП полицейский был отстранен от исполнения обязанностей.

27 ноября 2022 года в Оболонском районе Киева, во время блэкаута, на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину. Потерпевшая получила многочисленные переломы и была госпитализирована. За рулем машины находилась депутат Киевсовета от партии "Европейская Солидарность" Ярина Арьева. Более того, по информации правоохранителей она была под действием наркотических веществ.

Через полгода после аварии, 23 мая, Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении водителю авто, а суд избрал ей меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и изъял права сроком на 2 месяца. В то же время сама депутат утверждает, что не употребляла запрещенных веществ.

"Экспертиза, сделанная после ДТП, ничего не обнаружила, у меня даже не забрали водительские права. Я последние два месяца активно участвовала в акциях против УПЦ возле Лавры. Иерархи моспатриархата имеют большое влияние на правоохранительные органы и это явно спланированная дискредитация", — утверждает Ярина Арьева.

Заместитель пресс-службы Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец опровергает слова депутата Киевсовета.

"В организме Арьевой обнаружили следы каннабиноидов, о чем был составлен соответствующий акт и вывод. При этом водитель не отрицала этот факт, и также сообщила, что действительно употребляла марихуану, которую ей дала подруга. В дальнейшем подозреваемая расписалась о том, что она получила заключение ее медицинского осмотра", — рассказала Надежда Максимец в комментарии "Украинской Правде".

20 июня Ярина Арьева сообщила о принятом ею решении сложить депутатский мандат, опубликовав соответствующее заявление. Киевсовет одобрил это заявление, отдав "ЗА" 70 голосов.

По информации прокуратуры, подозреваемой грозит от трех лет лишения свободы с запретом управлять сроком от 5 лет. По этой же статье Уголовного кодекса открыто производство и еще одного участника ДТП.

4 апреля 2023 года, около 11 вечера, в Голосеевском районе Киева, внедорожник (Range Rover), выехав на встречную полосу, влетел в припаркованную иномарку, внутри которой находился 38-летний водитель. Мужчина получил серьезные ранения и был госпитализирован. Как выяснилось, за рулем внедорожника был известный украинский актер Остап Ступка.

По предварительной информации, актер был в состоянии алкогольного опьянения. 6 апреля в Шевченковском суде звезде избрали меру пресечения — ночной домашний арест до 5 июня включительно. Впоследствии продлили меру пресечения еще на месяц. После 5 июля актер вышел из-под домашнего ареста и готовится вернуться на сцену.

30 июня Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование и передала обвинительный акт в Голосеевский районный суд Киева. Учитывая тяжелые травмы, полученные потерпевшим, производство было переквалифицировано из части 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины на часть вторую той же статьи. Теперь актеру грозит до 8 лет лишения свободы. Но есть и те участники ДТП, которым может грозить более жесткое наказание.

"Сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие, которое закончилось трагедией. Одним из участников этого ужасного инцидента был я, другого врачи, к сожалению, спасти не смогли. Я со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы семья трагически погибшего получила всю поддержку и помощь, которая нужна для того, чтобы пережить это страшное горе", — опубликовал на своей странице в Фейсбуке народный депутат Владимир Гевко.

В Государственном бюро расследований рассказали о деталях ДТП.

"На дороге с сообщением Тернополь — Львов — Рава-Русская в поселке Золочевского района Львовской области автомобиль, за рулем которого был народный депутат, сбил пешехода. Инцидент произошел за пределами регулируемого пешеходного перехода. От полученных травм потерпевший скончался. Согласно расследованию, водитель был трезвым", — сообщила спикер Государственного бюро расследований Ольга Чиканова.

Правоохранителями решается вопрос о возбуждении уголовного производства (предусмотренного частью 2 статьи. 286 Уголовного кодекса Украины), которое влечет наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Журналисты проекта "Наше Дело" пытались связаться с Владимиром Гевко, однако так и не получили ответа.

Наезд на пешеходов

С начала 2022 года и по март этого года в результате наезда на пешеходов погибли 1147 человек, а травмированы более 6 тысяч человек (6266).

Так, поздно ночью, 9 февраля 2022 года, на трассе Чугуев — Мартово внедорожник (Мерседес G-класса) сбил насмерть мужчину. По информации СМИ, жертву переехали дважды. На месте ДТП нашли автомобильные номера из кортежа президента клуба "Металлист", харьковского бизнесмена Александра Ярославского.

На следующий же день Александр Ярославский отреагировал на это событие, заявив, что в то время он находился дома. Что интересно, 10 февраля он вылетел из Украины — якобы на запланированный отдых с семьей, вернувшись только в июле. А за рулем автомобиля, якобы был водитель компании, принадлежащей бизнесмену.

"За рулем автомобиля с номерными знаками, обнаруженными на месте ДТП, находился водитель, работающий в одной из вспомогательных служб DCH. Утром был выявлен факт отсутствия номерного знака, а также выяснились другие обстоятельства дела", — говорится в сообщении.

Однако блогер Назар Приходько опубликовал сенсационную информацию — водителя на месте аварии не было.

"Водитель на момент аварии находился не за рулем, а в Дергачах, которые находятся так же в Харьковской области. А самый большой прикол в том, что Ярославский все это время на другой машине "круги наматывал" неподалеку, ожидая водителя. Он был там, о чем свидетельствуют данные пеленгации", — написал в своем телеграмм канале блогер.

Теперь водителю инкриминируют "сокрытие преступления". Интересно, что тогдашний глава МВД Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области за подозрение фальсификации этого дела. Но самые интересные события происходят вокруг вещественных доказательств.

Во время проведения экспертизы автомобилей из кортежа Ярославского, выяснилось, что к моменту их изъятия отдельные элементы машин были замыты. По информации правоохранителей, это свидетельствует о попытке уничтожить доказательства причастности этих внедорожников к ДТП. К тому же 15 февраля стало известно, что из морга в Чугуеве исчезла одежда погибшего, но уже через день все вещи нашлись якобы в служебном помещении.

Что говорит адвокат

"По вещам многое можно установить, можно проводить экспертизу и все остальное. Потом через несколько дней, проводили обыски и все же нашли вещи, но или в таком же состоянии, или отпечатки здесь уже установить трудно", — рассказывает адвокат Роман Лихачев.

Адвокат Роман Лихачев представляет интересы экс-супруги погибшего в ДТП. Он заявляет, что следователи не соблюдают "умных сроков" проведения расследования и опасаются, что дело вообще могут замять: "Если бы не журналисты, я думаю, что дело быстро куда-то исчезло. В Украине довольно часто такая практика, что если угасает интерес общества, журналистов до определенной ситуации, то дело постепенно из генеральной прокуратуры идет в областное, из областного в районное, потом какой-то следователь низкого уровня закрывает это дело и оно там тихонько лежит закрыто".

Чтобы выяснить, на какой стадии рассмотрение уголовного производства, журналисты проекта "Наша Справа" направили запрос в Офис генерального прокурора. И вот какой ответ получили: "Следствие продолжается. О подозрении никому не сообщалось. Досудебное расследование проводится с соблюдением требований статьи 28 Уголовно-процессуального кодекса Украины в части соблюдения разумных сроков".

ДТП с Трухиным

Таких резонансных ДТП в Украине не мало. Вспомнить хотя бы историю еще с одним "Слугой народа" Александром Трухиным, который стал участником аварии на Бориспольской трассе под Киевом. Тогда он предлагал взятки полицейским, чтобы урегулировать вопросы.

Впоследствии депутат все-таки пошел на соглашение со следствием и признал, что предлагал взятки правоохранителям. 22 февраля высший антикоррупционный суд утвердил это соглашение, назначив 68 тысяч гривен штрафа. Соглашение также предусматривает, что Александр Трухин должен уплатить 6 млн грн в поддержку ВСУ. А вот вину за ДТП с потерпевшими взял на себя водитель — Виктор Склема, которому суд назначил штраф, всего 850 гривен.

Некоторым водителям удается избежать наказания за совершение ДТП, то из-за затягивания уголовного производства, то из-за затягивания судебного процесса, отмечает адвокат Роман Лихачев: "У нас достаточно хорошие законы, но плохие исполнители. Потому что следователь не несет никакого наказания, ну дали ему там очередной выговор, ему 30, у него выговор, ничего страшного. Прокурор не несет никакой ответственности. По нагрузке судей, попробуй докажи, что они специально затягивают дело. И формально потерпевшему довольно трудно входить по таким производствам".

Гибель юноши в Кременчуге

Именно такие опасения возникают и у матери парня, погибшего в результате наезда автомобиля в Кременчуге.

"У меня один ребенок был. Ему 14 лет, 4 июля было бы 15 лет. Я это так не оставлю. У водителя и перед этим были ДТП, но у родителей есть связи и деньги", — рассказывает мать погибшего.

Вечером 24 июня 2023 года в Кременчуге водитель наехал на двух ребят, переходивших дорогу. Они погибли на месте происшествия. Одному из них было всего 14 лет, другому — 22.

"По предварительной версии следствия, водитель автомобиля Audi, 2003 года рождения, совершил наезд на двигавшихся по нерегулируемому пешеходному переходу пешеходов. По предварительному заключению врачей, водитель находился в состоянии наркотического опьянения", — говорится в публикации полиции Полтавской области.

Подозреваемый был заключен под стражу. 26 июня ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

"В настоящее время в уголовном производстве продолжается досудебное расследование, проводятся следственные действия. Одновременно отмечаем, что в отношении подозреваемого определением следователя судьи избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток", — сообщает главное управление национальной полиции в Полтавской области в ответ на запрос журналиста Новини.LIVE.

Редакция Новини.LIVE взяла это дело под контроль и держит контакт с матерью погибшего подростка.

Наказание для виновников

Народный депутат Украины Артем Дмитрук уверяет, что благодаря публичной огласке виновникам резонансных ДТП сложнее избежать наказания.

"Сегодня есть одна очень действенный и, на мой взгляд, лучший метод — публичная огласка, если к нему еще и подключаются народные депутаты, то начинают включать инструмент контроля и надзора за правоохранителями, тогда это имеет эффект", — отметил член Комитета ВРУ по вопросам правоохранительной деятельности Артем Дмитрук.

В то же время активисты уверяют, что существуют механизмы, благодаря которым можно повлиять на людей, уменьшив количество нарушений ПДД.

"Когда есть правило, но нет судьи, или судей очень мало, если мы говорим о полицейских и камерах видеофиксации, тогда соответственно у людей складывается чувство бесконтрольности, и очень часто это оправданное чувство. Наказание должно быть ощутимым и необратимым. У нас раньше штраф за ремни безопасности еще недавно, два года назад была 51 гривна. Это был наименьший штраф в Европе и, возможно, в мире. Ну конечно, кто же будет к этому серьезно относиться", — рассказывает координатор кампании "За безопасные дороги" Виктор Загреба.

Эксперт также предлагает введение нового механизма — введение штрафных баллов, которые будут накапливаться за нарушение ПДД. Набрав определенное количество баллов, у водителя будут изъяты права. Но все это пока только на стадии обсуждения. А между тем громкие ДТП становятся обычным делом.

"В Харитоновской громаде в дорожно-транспортном происшествии травмирован 17-летний парень. В результате наезда юноша получил телесные повреждения, он был госпитализирован в реанимационное отделение Коростышевской больницы", — сообщает главное управление национальной полиции в Житомирской области.

Как выяснилось, пострадавшего парня обнаружили не сразу, два экипажа полиции не заметили на месте травмированного юноши, лежавшего возле дороги. Теперь относительно патрульных полицейских начали служебное расследование. А вот водитель, которого подозревают в совершении ДТП, вообще покинул место происшествия, о чем говорится в предварительной версии следствия.

"4 августа полицейские разыскали транспортное средство на территории одного из частных местных предприятий и изъяли его. В тот же день следователи задержали водителя автомобиля. Судом мужчине избрана мера пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в 80 прожиточных минимумов (214 720 грн)", — сообщают правоохранители.

Сам же пострадавший молодой человек находится в реанимации в тяжелом состоянии.

P.S. Напомним, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, председателя Макаровского райсуда Алексея Тандыра, повлекшего смертельное ДТП на столичном блокпосте, оставили под стражей. В СИЗО задержанный пробудет по меньшей мере до 9 сентября текущего года.