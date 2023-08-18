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Смертельна ДТП на блокпосту: суддю Тандира залишили під вартою

18 серпня 2023 15:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Смертельна ДТП на блокпосту: суддю Тандира залишили під вартою
Олексій Тандир. Скриншот з відео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Голову Макарівського райсуду Олексія Тандира, який спричинив смертельне ДТП на столичному блокпосту, залишили під вартою. У СІЗО затриманий пробуде щонайменше до 9 вересня поточного року.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Що відомо

Сьогодні, 18 серпня, Печерський районний суд столиці продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який підозрюється у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

"Згідно з ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 09 вересня 2023 року", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова Макарівського районного суду Олексій Тандир, який вчинив смертельне ДТП на блокпосту у Києві, намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду й слину. 

Додамо, дружина збитого на блокпості нацгвардійця Анна Бондаренко заявила, що родина судді Тандира переводила їй на рахунок кошти. Однак дівчина вирішила від них відмовитися і повернути назад.

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