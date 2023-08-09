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Здав воду замість сечі: суддя Тандир, який вчинив смертельне ДТП, намагався обдурити експертизу

9 серпня 2023 15:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Здав воду замість сечі: суддя Тандир, який вчинив смертельне ДТП, намагався обдурити експертизу
Суддя Олексій Тандир, який вичинив смертельне ДТП. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Голова Макарівського районного суду Олексій Тандир, який вчинив смертельне ДТП на блокпосту у Києві, намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду й слину. 

Про це повідомляє видання "Бабель".

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Що відомо

Повідомляється, що таким чином суддя Тандир хотів, щоб експертиза не показала стан сп’яніння в момент ДТП. Такий "трюк" затягнув час проведення аналізу на 2 місяці. 

Однак, навіть аналіз слини і води показав сліди алкоголю. А саме, мікродомішки етанолу. 

Своєю чергою прокурор підтвердив цю інформацію. Він зачитав у суді висновок експертизи. Натомість адвокат Тандира в суді заявив, що ознайомившись з результатами експертизи, слідів алкоголю в крові та сечі не виявив. 

В результаті, суд вирішив залишити Тандира в СІЗО до 26 серпня.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування у справі смертельної ДТП, яку спричинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир. У ніч проти 26 травня 2023 року посадовець збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Пізніше стало відомо, що він перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту. 

Також ми писали, що Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту. В СІЗО чоловік залишиться до 26 серпня 2023 року без права внесення застави.

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