Здав воду замість сечі: суддя Тандир, який вчинив смертельне ДТП, намагався обдурити експертизу

Суддя Олексій Тандир, який вичинив смертельне ДТП. Фото: google

Голова Макарівського районного суду Олексій Тандир, який вчинив смертельне ДТП на блокпосту у Києві, намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду й слину.

Про це повідомляє видання "Бабель".

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Що відомо

Повідомляється, що таким чином суддя Тандир хотів, щоб експертиза не показала стан сп’яніння в момент ДТП. Такий "трюк" затягнув час проведення аналізу на 2 місяці.

Однак, навіть аналіз слини і води показав сліди алкоголю. А саме, мікродомішки етанолу.

Своєю чергою прокурор підтвердив цю інформацію. Він зачитав у суді висновок експертизи. Натомість адвокат Тандира в суді заявив, що ознайомившись з результатами експертизи, слідів алкоголю в крові та сечі не виявив.

В результаті, суд вирішив залишити Тандира в СІЗО до 26 серпня.

Нагадаємо, Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування у справі смертельної ДТП, яку спричинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир. У ніч проти 26 травня 2023 року посадовець збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Пізніше стало відомо, що він перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.

Також ми писали, що Апеляційний суд Києва залишив під вартою суддю Олексія Тандира, який на смерть збив нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту. В СІЗО чоловік залишиться до 26 серпня 2023 року без права внесення застави.