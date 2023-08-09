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Сдал воду вместо мочи: судья Тандыр, совершивший смертельное ДТП, пытался обмануть экспертизу

9 августа 2023 15:49
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Сдал воду вместо мочи: судья Тандыр, совершивший смертельное ДТП, пытался обмануть экспертизу
Судья Алексей Тандыр, совершивший смертельное ДТП. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Председатель Макаровского районного суда Алексей Тандыр, совершивший смертельное ДТП на блокпоста в Киеве, пытался сфальсифицировать экспертизу. Следовательно, вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

Об этом сообщает издание "Бабель".

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Что известно

Сообщается, что таким образом судья Тандыр хотел, чтобы экспертиза не показала состояние опьянения в момент ДТП. Такой "трюк" затянул время проведения анализа на 2 месяца.

Однако даже анализ слюны и воды показал следы алкоголя. В частности, микропримеси этанола.

В свою очередь прокурор подтвердил эту информацию. Он зачитал в суде заключение экспертизы. В то время как адвокат Тандыра в суде заявил, что ознакомившись с результатами экспертизы, следов алкоголя в крови и моче не обнаружил.

В результате суд решил оставить Тандыра в СИЗО до 26 августа.

Напомним, Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование по делу смертельного ДТП, вызванного председателем Макаровского районного суда Алексеем Тандыром. В ночь на 26 мая 2023 года чиновник сбил насмерть нацгвардейца на блокпоста в Киеве.

Позже стало известно, что он превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.

Также мы писали, что Апелляционный суд Киева оставил под стражей судью Алексея Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца Вадима Бондаренко на блокпоста. В СИЗО мужчина останется до 26 августа 2023 без права внесения залога.

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