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Смертельное ДТП на блокпосту: судью Тандыра оставили под стражей

18 августа 2023 15:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Смертельное ДТП на блокпосту: судью Тандыра оставили под стражей
Алексей Тандыр. Скриншот с видео
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Председателя Макаровского райсуда Алексея Тандыра, повлекшего смертельное ДТП на столичном блокпоста, оставили под стражей. В СИЗО задержанный пробудет, по меньшей мере, до 9 сентября текущего года.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Что известно

Сегодня, 18 августа, Печерский районный суд столицы продлил срок действия меры пресечения судье, который подозревается в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

"Согласно определению суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 09 сентября 2023 года", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали, что глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр, совершивший смертельное ДТП на блокпосте в Киеве, пытался сфальсифицировать экспертизу. Следовательно, вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

Добавим, жена сбитого на блокпосте нацгвардейца Анна Бондаренко заявила, что семья судьи Тандыра переводила ей на счет средства. Однако девушка решила от них отказаться и вернуть назад.

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