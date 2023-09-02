Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Хмельницкой области: детали arrow

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Хмельницкой области: детали

2 сентября 2023 17:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Хмельницкой области: детали
Место ДТП в Хмельницкой области. Фото: Национальная полиция
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В пятницу, 1 сентября, недалеко от города Шепетовка в Хмельницкой области произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще трое были травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Хмельницкой области.

Читайте также:

Как произошла авария

"Предварительно установлено, что 56-летний житель г. Шепетовка, в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем Citroen C-Crosser, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21099 под управлением 45-летнего жителя Житомирской области и автомобилем Ford Escape под управлением 28-летнего жителя с. Каменка Шепетовского района", — говорится в сообщении.

Кто погиб и пострадал

Отмечается, что погибли два пассажира ВАЗа, а именно жители Житомирской области 1988 и 1994 годов рождения. Они скончались на месте происшествия.

В свою очередь водители ВАЗа и Citroen, пассажир Citroen и 35-летний житель Шепетовки получили телесные повреждения. Они были госпитализированы в местную больницу.

Возможно, это изображение 1 человек и текст
Место ДТП в Хмельницкой области. Фото: Национальная полиция

Наказание для нетрезвого водителя

"Правоохранители задержали водителя автомобиля Citroen C-Crosser в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, транспортные средства помещены на специальную площадку для временно задержанных транспортных средств", — добавили в пресс-службе.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по факту "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения".

Ранее в Голосеевском районе столицы произошла авария с участием военного. Человек в форме лежал прямо посреди дороги.

Напомним, в воскресенье, 27 августа, в Киевской области произошло ДТП. В Белой Церкви столкнулись карета скорой помощи и легковушка.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз