Пьяный водитель устроил смертельное ДТП в Хмельницкой области: детали

Место ДТП в Хмельницкой области. Фото: Национальная полиция

В пятницу, 1 сентября, недалеко от города Шепетовка в Хмельницкой области произошло ДТП. В результате аварии погибли два человека, еще трое были травмированы.

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Хмельницкой области.

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Как произошла авария

"Предварительно установлено, что 56-летний житель г. Шепетовка, в состоянии алкогольного опьянения управляя автомобилем Citroen C-Crosser, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 21099 под управлением 45-летнего жителя Житомирской области и автомобилем Ford Escape под управлением 28-летнего жителя с. Каменка Шепетовского района", — говорится в сообщении.

Кто погиб и пострадал

Отмечается, что погибли два пассажира ВАЗа, а именно жители Житомирской области 1988 и 1994 годов рождения. Они скончались на месте происшествия.

В свою очередь водители ВАЗа и Citroen, пассажир Citroen и 35-летний житель Шепетовки получили телесные повреждения. Они были госпитализированы в местную больницу.

Место ДТП в Хмельницкой области. Фото: Национальная полиция

Наказание для нетрезвого водителя

"Правоохранители задержали водителя автомобиля Citroen C-Crosser в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, транспортные средства помещены на специальную площадку для временно задержанных транспортных средств", — добавили в пресс-службе.

Сейчас следователи открыли уголовное производство по факту "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения".

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