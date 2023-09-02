П'яний водій влаштував смертельну ДТП на Хмельниччині: деталі

Місце ДТП у Хмельницькій області. Фото: Національна поліція

У п'ятницю, 1 вересня, поблизу міста Шепетівка, що на Хмельниччині, сталася ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще троє були травмовані.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Хмельницької області.

Читайте також:

Як сталася аварія

"Попередньо встановлено, що 56-річний житель м. Шепетівка, в стані алкогольного сп’яніння керуючи автомобілем Citroen C-Crosser, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21099 під керуванням 45-річного жителя Житомирської області та автомобілем Ford Escape під керуванням 28-річного жителя с. Кам’янка Шепетівського району", — йдеться у повідомленні.

Хто загинув та постраждав

Зазначається, що загинули два пасажири ВАЗу, а саме мешканці Житомирщини 1988 та 1994 років народження. Вони померли на місці події.

Своєю чергою керманичі ВАЗу та Citroen, пасажир Citroen й 35-річний житель Шепетівки зазнали тілесних ушкоджень. Їх було шпиталізовано до місцевої лікарні.

Місце ДТП у Хмельницькій області. Фото: Національна поліція

Покарання для нетверезого водія

"Правоохоронці затримали водія автомобіля Citroen C-Crosser в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів", — додали у пресслужбі.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".

Раніше у Голосіївському районі столиці сталась аварія за участі військового. Чоловік у формі лежав просто посеред дороги.

Нагадаємо, у неділю, 27 серпня, у Київській області трапилася ДТП. У Білій Церкві зіткнулися карета швидкої допомоги та легковик.