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П'яний водій влаштував смертельну ДТП на Хмельниччині: деталі

2 вересня 2023 17:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
П'яний водій влаштував смертельну ДТП на Хмельниччині: деталі
Місце ДТП у Хмельницькій області. Фото: Національна поліція
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У п'ятницю, 1 вересня, поблизу міста Шепетівка, що на Хмельниччині, сталася ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще троє були травмовані.

Про це повідомляє пресслужба Поліції Хмельницької області.

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Як сталася аварія

"Попередньо встановлено, що 56-річний житель м. Шепетівка, в стані алкогольного сп’яніння керуючи автомобілем Citroen C-Crosser, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21099 під керуванням 45-річного жителя Житомирської області та автомобілем Ford Escape під керуванням 28-річного жителя с. Кам’янка Шепетівського району", — йдеться у повідомленні.

Хто загинув та постраждав

Зазначається, що загинули два пасажири ВАЗу, а саме мешканці Житомирщини 1988 та 1994 років народження. Вони померли на місці події.

Своєю чергою керманичі ВАЗу та Citroen, пасажир Citroen й 35-річний житель Шепетівки зазнали тілесних ушкоджень. Їх було шпиталізовано до місцевої лікарні.

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Місце ДТП у Хмельницькій області. Фото: Національна поліція

Покарання для нетверезого водія

"Правоохоронці затримали водія автомобіля Citroen C-Crosser в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів", — додали у пресслужбі.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".

Раніше у Голосіївському районі столиці сталась аварія за участі військового. Чоловік у формі лежав просто посеред дороги.

Нагадаємо, у неділю, 27 серпня, у Київській області трапилася ДТП. У Білій Церкві зіткнулися карета швидкої допомоги та легковик.

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