П'яний водій влаштував смертельну ДТП на Хмельниччині: деталі
У п'ятницю, 1 вересня, поблизу міста Шепетівка, що на Хмельниччині, сталася ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє людей, ще троє були травмовані.
Про це повідомляє пресслужба Поліції Хмельницької області.
Як сталася аварія
"Попередньо встановлено, що 56-річний житель м. Шепетівка, в стані алкогольного сп’яніння керуючи автомобілем Citroen C-Crosser, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ 21099 під керуванням 45-річного жителя Житомирської області та автомобілем Ford Escape під керуванням 28-річного жителя с. Кам’янка Шепетівського району", — йдеться у повідомленні.
Хто загинув та постраждав
Зазначається, що загинули два пасажири ВАЗу, а саме мешканці Житомирщини 1988 та 1994 років народження. Вони померли на місці події.
Своєю чергою керманичі ВАЗу та Citroen, пасажир Citroen й 35-річний житель Шепетівки зазнали тілесних ушкоджень. Їх було шпиталізовано до місцевої лікарні.
Покарання для нетверезого водія
"Правоохоронці затримали водія автомобіля Citroen C-Crosser в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів", — додали у пресслужбі.
Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".
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