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На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: детали о погибших

11 августа 2023 15:43
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП: детали о погибших
На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Фото: соцсети
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

На трассе Киев-Одесса вблизи села Насташка произошло смертельное ДТП . Там произошло столкновение двух автомобилей.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Подробности ДТП

По данным следствия, ДТП произошло вчера, 10 августа, днем. На проезжей части столкнулись два автомобиля.

От полученных травм водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" погибли на месте происшествия. Другого водителя "Citroen" с травмами госпитализировали в больницу.

"На месте происшествия работали полицейские Белоцерковщины и следователь следственного управления Киевщины", говорится в сообщении.

 

На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Фото: соцсети

 

На трассе Киев-Одесса произошло смертельное ДТП. Фото: соцсети

Напомним, ранее мы писали, что в Киевской области произошла смертельная авария , в результате чего погиб велосипедист. ДТП произошло на автодороге Березань - Згуровка.

Добавим, что суд наказал директора Надвирнянского лесного хозяйства за смертельное ДТП . В январе 2022 года он сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.

Также в Харьковской области произошло ДТП , в результате которого погибла 15-летняя девочка. Водителя допросили на месте трагедии – он оказался полицейским. Родители погибшей вместе с адвокатом пытаются контролировать расследование, чтобы подозреваемый не ушел от ответственности.

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