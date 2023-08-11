На трасі Київ-Одеса сталась смертельна ДТП: деталі про загиблих

На трасі Київ-Одеса сталась смертельна ДТП. Фото: соцмережі

На трасі Київ-Одеса поблизу села Насташка сталась смертельна ДТП. Там відбулось зіткнення двох автомобілів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Деталі ДТП

За даними слідства, ДТП сталось учора, 10 серпня, вдень. На проїжджій частині зіткнулися дві автівки.

Від отриманих травм водій та пасажир автомобіля "ВАЗ" загинули на місці події. Іншого водія "Citroen" з травмами шпиталізували до лікарні.

"На місці події працювали поліцейські Білоцерківщини та слідчий слідчого управління Київщини", — йдеться в повідомленні.

На трасі Київ-Одеса сталась смертельна ДТП. Фото: соцмережі

На трасі Київ-Одеса сталась смертельна ДТП. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Київській області сталась смертельна аварія, внаслідок чого загинув велосипедист. ДТП сталась на автодорозі Березань – Згурівка.

Додамо, що суд покарав директора Надвірнянського лісового господарства за смертельну дорожньо-транспортну пригоду. У січні 2022 року він збив 9-річну дівчинку та зник із місця події.

Також у Харківській області сталася ДТП, внаслідок якої загинула 15-річна дівчинка. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським. Батьки загиблої разом з адвокатом намагаються контролювати розслідування, щоб підозрюваний не уникнув відповідальності.