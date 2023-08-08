Суд покарав директора лісгоспу, який збив дитину та кинув помирати

Руки тримаються за ґрати. Фото: google

Суд покарав директора Надвірнянського лісового господарства за смертельну дорожньо-транспортну пригоду. У січні 2022 року він збив 9-річну дівчинку та зник із місця події.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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Що відомо про злочин

ДБР надало додаткові подробиці про ДТП. У січні 2022 року маленька дівчинка разом зі своєю матір'ю та братом були в дорозі додому з магазину, йдучи узбіччям дороги в селі Лоєва в Івано-Франківській області.

Тоді керівник лісництва своїм службовим автомобілем виїхав на узбіччя на довгому повороті, порушив правила дорожнього руху, не знизивши швидкість і скоїв наїзд на дівчинку. У той час, як дівчинка отримала серйозні травми, він залишив місце аварії, хоча міг би надати допомогу. У результаті в лікарні дівчинка померла від отриманих травм.

Співробітники ДБР швидко провели розслідування та зібрали необхідні докази для суду. У червні 2022 року обвинувальний висновок щодо керівника лісової дільниці було направлено до судового органу, і тепер винного було засуджено.

За підсумками розслідування суд засудив винного до чотирьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Харківській області сталася ДТП, внаслідок якої загинула 15-річна дівчинка. Водія допитали на місці трагедії – він виявився поліцейським. Батьки загиблої разом з адвокатом намагаються контролювати розслідування, щоб підозрюваний не уникнув відповідальності.