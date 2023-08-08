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Суд наказал директора лесгоспа, который сбил ребенка и бросил умирать

8 августа 2023 16:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд наказал директора лесгоспа, который сбил ребенка и бросил умирать
Руки держатся за решетку. Фото: google
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Суд наказал директора Надворнянского лесного хозяйства за смертельное дорожно-транспортное происшествие. В январе 2022 года он сбил 9-летнюю девочку и исчез с места происшествия.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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ГБР предоставило дополнительные подробности о ДТП. В январе 2022 года маленькая девочка вместе со своей матерью и братом были в пути домой из магазина, идя по обочине дороги в селе Лоева в Ивано-Франковской области.

Тогда руководитель лесничества на своем служебном автомобиле выехал на обочину на длинном повороте, нарушил правила дорожного движения, не снизив скорость и совершил наезд на девочку. В то время как девочка получила серьезные травмы, он покинул место аварии, хотя мог бы оказать помощь. В итоге, в больнице девочка скончалась от полученных травм.

Сотрудники ГБР быстро провели расследование и собрали необходимые доказательства для суда. В июне 2022 года обвинительное заключение в отношении руководителя лесного участка было направлено в судебный орган, и теперь виновный был осужден.

По итогам расследования суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы.

Напомним, что в Харьковской области произошло ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Водителя допросили на месте трагедии — он оказался полицейским. Родители погибшей вместе с адвокатом пытаются контролировать расследование, чтобы подозреваемый не ушел от ответственности.

 

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