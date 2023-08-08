ДТП с участием госслужащего: кто виноват в смерти школьницы

ДТП в Харьковской области с участием госслужащего. Фото: Скриншот с видео

На Харьковщине произошло ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девочка. Водителя допросили на месте трагедии — он оказался полицейским. Родители погибшей вместе с адвокатом пытаются контролировать расследование, чтобы подозреваемый не ушел от ответственности.

Детали трагедии от родных и близких погибшей узнали Новини.LIVE.

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Смертельное ДТП

ДТП произошло возле населенного пункта Кандыбовка Харьковской области. Вечером 2 августа 15-летняя Альбина Харченко возвращалась домой с занятий в актерской школе. По словам ее преподавательницы, это было ориентировочно в 19:30, на улице было светло. Девочка ехала на велосипеде.

Погибшая в ДТП Альбина Харченко. Фото: Соцсети

"Всю информацию я узнала от ее мамы и крестного отца. Она держала велосипед в руках. Насколько я знаю, то одна машина затормозила, вторая уклонилась, а третья сбила. В общем, это смертельная трасса, там большое движение автомобилей. Мне, как взрослому человеку, там опасно переходить трассу — водители не останавливаются, светофора нет, видеофиксации нет", — рассказала Новини.LIVE преподавательница погибшей Юлия.

Учительница с ученицей, погибшей в ДТП. Фото: Соцсети

После того, как женщина поговорила с мамой девочки, узнала, что обычно Альбина ездила домой по огородам, а не по дороге. Почему школьница в тот вечер выбрала путь через трассу — неизвестно.

Оформление ДТП

На место происшествия сразу приехал крестный девочки Олег. Как он рассказал Новини.LIVE, водитель сам сообщил, что он работает в Государственном бюро расследований.

ДТП с участием госслужащего. Фото: Скриншот с видео

"На место приехало где-то 40 правоохранителей. Поскольку водитель госработник, думаю, из-за этого их так много и было. Родители ничего не писали. Адвокат тоже был на месте происшествия. Он говорит, что если что-то прояснится, то будут писать заявление", — добавил. крестный погибшей Олег.

Мужчина добавил, что адвокат подозреваемого связывался с семьей погибшей, чтобы поговорить. Однако семья Альбины хочет справедливого наказания для виновника ДТП.

Похороны погибшей. Фото: Скриштот с видео "Суспільне Харків"

Реакция правоохранителей

После публичной огласки на Facebook Департамента внутренней безопасности НПУ появилась дополнительная информация по ДТП. В ней сообщалось о том, что водитель по результатам медицинского обследования был в трезвом состоянии.

Информация правоохранителей по ДТП в Харьковской области. Фото: Скриншот

Расследование по данному факту осуществляют следователи Государственного бюро расследований — они начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

"Руководство Департамента внутренней безопасности полностью способствует расследованию ГБР. Приносим искренние соболезнования родным погибшей девочки! Назначено служебное расследование, полицейский отстранен от исполнения обязанностей", — подытожили в НПУ.

Напомним, в Сквире Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 15-летнего юноши и 7-летнего ребенка. Подросток на скутере наехал на мальчика, катавшегося на велосипеде.