ДТП за участю держслужбовця: хто винен у смерті школярки

ДТП на Харківщині за участю держслужбовця. Фото: Скриншот з відео

На Харківщині сталася ДТП, в результаті якої загинула 15-річна дівчина. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським. Наразі батьки загиблої школярки разом з адвокатом намагаються контролювати розслідування, аби підозрюваний не уникнув відповідальності.

Деталі трагедії від рідних та близьких загиблої дізналося Новини.LIVE.

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Смертельна ДТП

ДТП сталася біля населеного пункту Кандибівка на Харківщині. Ввечері 2 серпня 15-річна Альбіна Харченко поверталася додому з занять в акторській школі. За словами її викладачки, це було орієнтовно о 19:30, на вулиці було світло. Дівчина їхала на велосипеді.

Загибла в ДТП Альбіна Харченко. Фото: Соцмережі

"Всю інформацію я дізналася від її мами і хрещеного батька. Вона тримала велосипед у руках. Наскільки я знаю, то одна машина загальмувала, друга ухилилася, а третя збила. Загалом це смертельна траса, там великий рух автомобілів. Мені, як дорослій людині, там небезпечно переходити трасу — водії не зупиняються, світлофора немає, відеофіксації немає", — розповіла Новини.LIVE викладачка загиблої Юлія.

Вчителька з ученицею, яка загинула в ДТП. Фото: Соцмережі

Після того, як жінка поговорила з мамою дівчинки, то дізналася, що зазвичай Альбіна їздила додому городами, а не дорогою. Чому школярка того вечора обрала шлях через трасу — невідомо.

Оформлення ДТП

На місце події одразу приїхав хрещений дівчини Олег. Як він розповів Новини.LIVE, водій сам повідомив, що він працює в Державному бюро розслідувань.

ДТП за участю держслужбовця. Фото: Скріншот з відео

"На місце приїхало десь 40 правоохоронців. Оскільки водій держпрацівник, думаю, через це їх так багато і було. Батьки нічого не писали. Адвокат теж був на місці події. Він каже, що як щось проясниться, то будуть писати заяву", — додав хрещений загиблої Олег.

Чоловік додав, що адвокат підозрюваного зв’язувався з родиною загиблої, аби поговорити. Однак сім’я Альбіни хоче справедливого покарання для винуватця ДТП.

Похорон загиблої. Фото: Скріштот з відео Суспільне Харків

Реакція правоохоронців

Після публічного розголосу на Facebook Департаменту внутрішньої безпеки НПУ з'явилася додаткова інформація щодо ДТП. У ній повідомляється, що водій за результатами медичного обстеження був у тверезому стані.

Інформація правоохоронців щодо ДТП на Харківщині. Фото: Скріншот

Наразі розслідування за вказаним фактом здійснюють слідчі Державного бюро розслідувань — вони розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

"Керівництво Департаменту внутрішньої безпеки цілковито сприяє розслідуванню ДБР. Приносимо щирі співчуття рідним загиблої дівчинки! Призначене службове розслідування, поліцейський відсторонений від виконання обов’язків", — підсумували в НПУ.

Нагадаємо, у Сквирі Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю 15-річного юнака та 7-річної дитини. Підліток на скутері наїхав на хлопчика, який катався на велосипеді.