На Київщині сталась смертельна ДТП: загинув велосипедист

На Київщині сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинув велосипедист. Фото: поліція Київщини

У Київській області сталась смертельна аварія, внаслідок чого загинув велосипедист. ДТП сталась на автодорозі Березань – Згурівка.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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Деталі ДТП

За даними слідства, 49-річний кермувальник здійснив наїзд на велосипедиста і в подальшому зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП, 40-річний потерпілий загинув на місці події.

За даним фактом працівники слідчого управління поліції Київщини проводять досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ).

На Київщині сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинув велосипедист. Фото: поліція Київщини

На Київщині сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинув велосипедист. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд покарав директора Надвірнянського лісового господарства за смертельну дорожньо-транспортну пригоду. У січні 2022 року він збив 9-річну дівчинку та зник із місця події.

Додамо, що в Харківській області сталася ДТП, внаслідок якої загинула 15-річна дівчинка. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським. Батьки загиблої разом з адвокатом намагаються контролювати розслідування, щоб підозрюваний не уникнув відповідальності.