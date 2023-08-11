Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ДТП arrow На Київщині сталась смертельна ДТП: загинув велосипедист arrow

На Київщині сталась смертельна ДТП: загинув велосипедист

11 серпня 2023 09:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині сталась смертельна ДТП: загинув велосипедист
На Київщині сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинув велосипедист. Фото: поліція Київщини
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Київській області сталась смертельна аварія, внаслідок чого загинув велосипедист. ДТП сталась на автодорозі Березань – Згурівка.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Читайте також:

Деталі ДТП

За даними слідства, 49-річний кермувальник здійснив наїзд на велосипедиста і в подальшому зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП, 40-річний потерпілий загинув на місці події.

За даним фактом працівники слідчого управління поліції Київщини проводять досудове розслідування (ч. 2 ст. 286 ККУ).

 

На Київщині сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинув велосипедист. Фото: поліція Київщини

 

На Київщині сталась смертельна ДТП, внаслідок якої загинув велосипедист. Фото: поліція Київщини

Нагадаємо, раніше ми писали, що суд покарав директора Надвірнянського лісового господарства за смертельну дорожньо-транспортну пригоду. У січні 2022 року він збив 9-річну дівчинку та зник із місця події.

Додамо, що в Харківській області сталася ДТП, внаслідок якої загинула 15-річна дівчинка. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським. Батьки загиблої разом з адвокатом намагаються контролювати розслідування, щоб підозрюваний не уникнув відповідальності.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

"Таких потужних ліній оборони противника історія воєн ще не бачила", – Чернєв

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз