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На Черкащині нетверезий водій протаранив авто поліції

10 серпня 2023 23:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
На Черкащині нетверезий водій протаранив авто поліції
Протаранене авто поліції внаслідок ДТП на Черкащині. Фото: Нацполіція
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Звенигородському районі Черкаської області нетверезий 38-річний водій в'їхав у авто поліцейських. У той час правоохоронці займалися оформленням іншого правопорушення за участі неповнолітнього мотоцикліста.

Про це повідомляє поліція Черкаської області в Facebook.

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Зазначається, що в селі Козацьке поліцейські зупинили 17-річного мотоцикліста, який порушив правила дорожнього руху. При перевірці за допомогою "Драгера" виявилося, що хлопець перебував у нетверезому стані, пристрій показав — 0,35 проміле. Перевірка відбувалась за погодження батьків.

Наслідки ДТП на Черкащині. Фото: Нацполіція

У той же час на великій швидкості в авто правоохоронців влетіла машина Opel Omega. 38-річний водій був п'яний.

Наслідки ДТП на Черкащині. Фото: Нацполіція

"При перевірці водія на стан сп’яніння за допомогою "Драгера" встановлено, що керманич Opel Omega перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння — 2,8 проміле, що у 14 разів перевищує норму", — повідомили в поліції.

Наслідки ДТП на Черкащині. Фото: Нацполіція

Також правоохоронці додали, що під час цієї ситуації ніхто не постраждав. Всі відповідні документи склали й відправили в суд.

Джерело: facebook.com/cherkasypolice

Нагадаємо, що внаслідок автомобільної аварії, яка трапилася на трасі Одеса — Рені, поліцейські Ізмаїла вжили заходів щодо водійки, яка стала винуватицею ДТП. Жінка вирішила виїхати на обгін, але не розрахувала відстань між своїм авто та транспортом, що рухався їй на зустріч. Внаслідок зіткнення постраждала одна людина. 

Також ми писали, що на Харківщині сталася ДТП, в результаті якої загинула 15-річна дівчина. Водія допитали на місці трагедії — він виявився поліцейським. Наразі батьки загиблої школярки разом з адвокатом намагаються контролювати розслідування, аби підозрюваний не уникнув відповідальності. 

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