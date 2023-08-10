В Черкасской области нетрезвый водитель протаранил авто полиции

Протараненное авто полиции в результате ДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция

В Звенигородском районе Черкасской области нетрезвый 38-летний водитель въехал в авто полицейских. В то время правоохранители занимались оформлением другого правонарушения с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

Об этом сообщает полиция Черкасской области в Facebook.

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Отмечается, что в селе Казацкое полицейские остановили 17-летнего мотоциклиста, нарушившего правила дорожного движения. При проверке с помощью "Драгера" оказалось, что парень находился в нетрезвом состоянии, устройство показало — 0,35 промилле. Проверка проводилась с согласованием родителей.

Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция

В то же время на большой скорости в автомобиль правоохранителей влетела машина Opel Omega. 38-летний водитель был пьян.

Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция

"При проверке водителя на состояние опьянения с помощью "Драгера" установлено, что водитель Opel Omega находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — 2,8 промилле, что в 14 раз превышает норму", — сообщили в полиции.

Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция

Также правоохранители добавили, что в этой ситуации никто не пострадал. Все соответствующие документы были составлены и отправлены в суд.

Источник: facebook.com/cherkasypolice

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