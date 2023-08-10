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В Черкасской области нетрезвый водитель протаранил авто полиции

10 августа 2023 23:29
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Черкасской области нетрезвый водитель протаранил авто полиции
Протараненное авто полиции в результате ДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Звенигородском районе Черкасской области нетрезвый 38-летний водитель въехал в авто полицейских. В то время правоохранители занимались оформлением другого правонарушения с участием несовершеннолетнего мотоциклиста.

Об этом сообщает полиция Черкасской области в Facebook.

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Отмечается, что в селе Казацкое полицейские остановили 17-летнего мотоциклиста, нарушившего правила дорожного движения. При проверке с помощью "Драгера" оказалось, что парень находился в нетрезвом состоянии, устройство показало — 0,35 промилле. Проверка проводилась с согласованием родителей.

Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция

В то же время на большой скорости в автомобиль правоохранителей влетела машина Opel Omega. 38-летний водитель был пьян.

Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция

"При проверке водителя на состояние опьянения с помощью "Драгера" установлено, что водитель Opel Omega находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — 2,8 промилле, что в 14 раз превышает норму", — сообщили в полиции.

Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: Нацполиция

Также правоохранители добавили, что в этой ситуации никто не пострадал. Все соответствующие документы были составлены и отправлены в суд.

Источник: facebook.com/cherkasypolice

Напомним, что в результате автомобильной аварии, произошедшей на трассе Одесса — Рени, полицейские Измаила приняли меры по водительнице, ставшей виновницей ДТП. Женщина решила выехать на обгон, но не рассчитала расстояние между своим авто и транспортом, двигавшимся ей на встречу. В результате столкновения пострадал один человек.

Также мы писали, что на Харьковщине произошло ДТП, в результате которого погибла 15-летняя девушка. Водителя допросили на месте трагедии — он оказался полицейским. Родители погибшей школьницы вместе с адвокатом пытаются контролировать расследование, чтобы подозреваемый не ушел от ответственности.

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