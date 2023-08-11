В Киевской области произошло смертельное ДТП: погиб велосипедист
В Киевской области произошла смертельная авария, в результате чего погиб велосипедист. ДТП произошло на автодороге Березань — Згуровка.
Об этом сообщает полиция Киевщины.
Подробности ДТП
По данным следствия, 49-летний водитель совершил наезд на велосипедиста и в дальнейшем столкнулся с деревом.
В результате ДТП, 40-летний пострадавший погиб на месте происшествия.
По данному факту работники следственного управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ).
Напомним, ранее мы писали, что суд наказал директора Надвирнянского лесного хозяйства за смертельное дорожно-транспортное происшествие . В январе 2022 года он сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.
Добавим, что в Харьковской области произошло ДТП , в результате которого погибла 15-летняя девочка. Водителя допросили на месте трагедии – он оказался полицейским. Родители погибшей вместе с адвокатом пытаются контролировать расследование, чтобы подозреваемый не ушел от ответственности.