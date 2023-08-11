Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow В Киевской области произошло смертельное ДТП: погиб велосипедист arrow

В Киевской области произошло смертельное ДТП: погиб велосипедист

11 августа 2023 09:47
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киевской области произошло смертельное ДТП: погиб велосипедист
В Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Фото: полиция Киевщины
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киевской области произошла смертельная авария, в результате чего погиб велосипедист. ДТП произошло на автодороге Березань — Згуровка.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

Читайте также:

Подробности ДТП

По данным следствия, 49-летний водитель совершил наезд на велосипедиста и в дальнейшем столкнулся с деревом.

В результате ДТП, 40-летний пострадавший погиб на месте происшествия.

По данному факту работники следственного управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ).

 

В Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Фото: полиция Киевщины

 

В Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что суд наказал директора Надвирнянского лесного хозяйства за смертельное дорожно-транспортное происшествие . В январе 2022 года он сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.

Добавим, что в Харьковской области произошло ДТП , в результате которого погибла 15-летняя девочка. Водителя допросили на месте трагедии – он оказался полицейским. Родители погибшей вместе с адвокатом пытаются контролировать расследование, чтобы подозреваемый не ушел от ответственности.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

None

"Таких мощных линий обороны противника история войн еще не видела", – Чернев

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз