В Киевской области произошло смертельное ДТП: погиб велосипедист

В Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Фото: полиция Киевщины

В Киевской области произошла смертельная авария, в результате чего погиб велосипедист. ДТП произошло на автодороге Березань — Згуровка.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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Подробности ДТП

По данным следствия, 49-летний водитель совершил наезд на велосипедиста и в дальнейшем столкнулся с деревом.

В результате ДТП, 40-летний пострадавший погиб на месте происшествия.

По данному факту работники следственного управления полиции Киевщины проводят досудебное расследование (ч. 2 ст. 286 УКУ).

В Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Фото: полиция Киевщины

В Киевской области произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб велосипедист. Фото: полиция Киевщины

Напомним, ранее мы писали, что суд наказал директора Надвирнянского лесного хозяйства за смертельное дорожно-транспортное происшествие . В январе 2022 года он сбил 9-летнюю девочку и скрылся с места происшествия.

Добавим, что в Харьковской области произошло ДТП , в результате которого погибла 15-летняя девочка. Водителя допросили на месте трагедии – он оказался полицейским. Родители погибшей вместе с адвокатом пытаются контролировать расследование, чтобы подозреваемый не ушел от ответственности.