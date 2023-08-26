На севере Италии автобус с украинскими туристами столкнулся с фурой: есть пострадавшие

ДТП на севере Италии. Фото: twitter.com/vigilidelfuoco

На севере Италии произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус с украинскими туристами столкнулся с грузовиком. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщает Aussiedlerbote со ссылкой на пожарную службу Италии.

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В пожарной службе рассказали, что по меньшей мере три человека получили настолько серьезные травмы в результате ДТП, что их жизнь оказалась под угрозой.

В автобусе находились преимущественно туристы из Украины, в том числе несколько детей.

По данным властей, столкновение произошло на трассе A4 в направлении Триеста между городами Латисана и Сан-Джорджио-ди-Ногаро в регионе Фриули-Венеция-Джулия на северо-востоке Италии.

ДТП на севере Италии. Фото: twitter.com/vigilidelfuoco

Для освобождения людей из автобуса были привлечены десять пожарных расчетов и силы гражданской обороны. К тому же два вертолета были приведены в готовность для доставки пострадавших в ближайшие больницы.

Спасатели на месте аварии. Фото: twitter.com/vigilidelfuoco

Спасатели на месте аварии. Фото: twitter.com/vigilidelfuoco

Напомним, в Турции пассажирский автобус съехал с дороги, сорвавшись в 30-метровый обрыв. В результате серьезного ДТП погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.

Также мы писали, что 20 августа около 04:00 произошло дорожно-транспортное происшествие вблизи села Хажин Бердичевского района Житомирской области. В результате аварии пострадали семь человек.