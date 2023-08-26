На севере Италии автобус с украинскими туристами столкнулся с фурой: есть пострадавшие
На севере Италии произошло дорожно-транспортное происшествие. Автобус с украинскими туристами столкнулся с грузовиком. В результате аварии есть пострадавшие.
Об этом сообщает Aussiedlerbote со ссылкой на пожарную службу Италии.
ДТП с украинцами
В пожарной службе рассказали, что по меньшей мере три человека получили настолько серьезные травмы в результате ДТП, что их жизнь оказалась под угрозой.
В автобусе находились преимущественно туристы из Украины, в том числе несколько детей.
По данным властей, столкновение произошло на трассе A4 в направлении Триеста между городами Латисана и Сан-Джорджио-ди-Ногаро в регионе Фриули-Венеция-Джулия на северо-востоке Италии.
Для освобождения людей из автобуса были привлечены десять пожарных расчетов и силы гражданской обороны. К тому же два вертолета были приведены в готовность для доставки пострадавших в ближайшие больницы.
Напомним, в Турции пассажирский автобус съехал с дороги, сорвавшись в 30-метровый обрыв. В результате серьезного ДТП погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.
Также мы писали, что 20 августа около 04:00 произошло дорожно-транспортное происшествие вблизи села Хажин Бердичевского района Житомирской области. В результате аварии пострадали семь человек.