На півночі Італії автобус з українськими туристами зіткнувся з фурою: є постраждалі

ДТП на півночі Італії. Фото: twitter.com/vigilidelfuoco

На півночі Італії сталася дорожньо-транспортна пригода. Автобус з українськими туристами зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії є постраждалі.

Про це повідомляє Aussiedlerbote з посиланням на пожежну службу Італії.

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В пожежній службі розповіли, що щонайменше троє людей дістали настільки серйозні травми внаслідок ДТП, що їхнє життя опинилося під загрозою.

В автобусі перебували переважно туристи з України, у тому числі декілька дітей.

За даними влади, зіткнення сталося на трасі A4 у напрямку Трієста між містами Латісана і Сан-Джорджіо-ді-Ногаро в регіоні Фріулі-Венеція-Джулія на північному сході Італії.

ДТП на півночі Італії. Фото: twitter.com/vigilidelfuoco

Для звільнення людей з автобуса було залучено десять пожежних розрахунків та сили цивільної оборони. До того ж два гелікоптери були приведені в готовність для доправлення постраждалих до найближчих лікарень.

Рятувальники на місці аварії. Фото: twitter.com/vigilidelfuoco

Рятувальники на місці аварії. Фото: twitter.com/vigilidelfuoco

Нагадаємо, у Туреччині пасажирський автобус з'їхав з дороги, зірвавшись у 30-метровий обрив. Внаслідок серйозної ДТП загинули 12 людей, ще 19 отримали поранення.

Також ми писали, що 20 серпня, близько 04:00 сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу села Хажин Бердичівського району Житомирської області. Внаслідок аварії постраждали семеро людей.