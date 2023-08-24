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У Полтаві сталася ДТП: серед постраждалих 6-річний хлопчик

24 серпня 2023 21:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Полтаві сталася ДТП: серед постраждалих 6-річний хлопчик
Місце ДТП у Полтаві. Фото: ГУ Нацполіції Полтавської області
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Полтаві сьогодні, 24 серпня, сталася ДТП, учасниками якої стали маршрутний автобус та легковик. Сталося це на перехресті вулиці Маршала Бірюзова та Петра Юрченка.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції Полтавської області.

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Як сталася аварія

"За попередньою інформацією слідства, автомобіль ВАЗ 21011, під керуванням 57-річного місцевого водія, зіткнувся із автобусом РУТА, яким керував 40-річний полтавець", — йдеться у повідомлення.

Хто постраждав

Через зіткнення постраждали 6-річний хлопчик, 28-річна й 54-річна жінки-пасажирки легкового автомобіля. Вони зазнали тілесних ушкоджень. Крім того, такі ж травми отримали 28-річна та 46-річна жінки-пасажирки автобуса.

поліція полтавщини встановлює обставини дтп за участю маршрутного автобуса та легковика
Місце ДТП у Полтаві. Фото: ГУ Нацполіції Полтавської області

Потерпілих було доставлено до медзакладу, де їм надали всю необхідну медичну допомогу. 

Наразі слідчі з'ясовують причини та обставини ДТП.

Нагадаємо, у Вінницькій області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули 12 людей.

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