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В Полтаве произошло ДТП: среди пострадавших 6-летний мальчик

24 августа 2023 21:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Полтаве произошло ДТП: среди пострадавших 6-летний мальчик
Место ДТП в Полтаве. Фото: ГУ Нацполиции Полтавской области
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Полтаве сегодня, 24 августа, произошло ДТП, участниками которого стали маршрутный автобус и легковой автомобиль. Произошло это на перекрестке улицы Маршала Бирюзова и Петра Юрченко.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Полтавской области.

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Как произошла авария

"По предварительной информации следствия, автомобиль ВАЗ 21011, под управлением 57-летнего местного водителя, столкнулся с автобусом РУТА, которым управлял 40-летний полтавчанин", — говорится в сообщении.

Кто пострадал

В результате столкновения пострадали 6-летний мальчик, 28-летняя и 54-летняя женщины-пассажирки легкового автомобиля. Они получили телесные повреждения. Кроме того, такие же травмы получили 28-летняя и 46-летняя женщины-пассажирки автобуса.

полиция полтавщины устанавливает обстоятельства дтп с участием маршрутного автобуса и легковушки
Место ДТП в Полтаве. Фото: ГУ Нацполиции Полтавской области

Пострадавшие были доставлены в медучреждение, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Следователи выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в Винницкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 12 человек.

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