В Полтаве произошло ДТП: среди пострадавших 6-летний мальчик

Место ДТП в Полтаве. Фото: ГУ Нацполиции Полтавской области

В Полтаве сегодня, 24 августа, произошло ДТП, участниками которого стали маршрутный автобус и легковой автомобиль. Произошло это на перекрестке улицы Маршала Бирюзова и Петра Юрченко.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции Полтавской области.

Читайте также:

Как произошла авария

"По предварительной информации следствия, автомобиль ВАЗ 21011, под управлением 57-летнего местного водителя, столкнулся с автобусом РУТА, которым управлял 40-летний полтавчанин", — говорится в сообщении.

Кто пострадал

В результате столкновения пострадали 6-летний мальчик, 28-летняя и 54-летняя женщины-пассажирки легкового автомобиля. Они получили телесные повреждения. Кроме того, такие же травмы получили 28-летняя и 46-летняя женщины-пассажирки автобуса.

Место ДТП в Полтаве. Фото: ГУ Нацполиции Полтавской области

Пострадавшие были доставлены в медучреждение, где им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Следователи выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, в Винницкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 12 человек.