У Вінницькій області сталася масштабна ДТП: є загиблі

ДТП у Вінницькій області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

У Вінницькій області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинули 12 людей.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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ДТП у Вінницькій області

"За процесуального керівництва Вінницької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди із тяжкими наслідками", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора розповіли, що попередня правова кваліфікація — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох людей (ч. 3 ст. 286 КК України).

Аварія сталася вчора, 22 серпня, близько 19:25 на автодорозі поблизу смт Бродецьке Хмільницького району. Водій вантажівки DAF з напівпричепом рухався смугою руху у напрямку м. Біла Церква та допустив зіткнення з транспортним засобом ВАЗ.

Внаслідок ДТП на місці зіткнення загинули водій легковика та 11 його пасажирів, у тому числі шестеро дітей віком від 2 до 12 років.

ДТП у Вінницькій області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

ДТП у Вінницькій області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"Наразі 42-річний водій вантажівки затриманий порядку ст. 208 КПК України та поміщений до ізолятора тимчасового тримання", — йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора повідомили, що вже проведені першочергові слідчі дії та призначені необхідні експертизи. Наразі встановлюються усі обставини смертельної ДТП.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, вчора, 22 серпня, близько 23:00 на автодорозі Київ — Чоп у селі Ямпіль трапилась ДТП. Внаслідок зіткнення двох автомобілів є загиблий та постраждалі.

Також ми писали, що 20 серпня, близько 04:00 сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу села Хажин Бердичівського району Житомирської області. Внаслідок аварії постраждали семеро людей.