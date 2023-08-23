В Винницкой области произошло масштабное ДТП: есть погибшие

ДТП в Винницкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

В Винницкой области произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли 12 человек.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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ДТП в Винницкой области

"При процессуальном руководстве Винницкой областной прокуратуры начато уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия с тяжелыми последствиями", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора рассказали, что предварительная правовая квалификация — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 286 УК Украины).

Авария произошла вчера, 22 августа, около 19:25 на автодороге вблизи пгт Бродецкое Хмильницкого района. Водитель грузовика DAF с полуприцепом двигался по полосе движения в направлении г. Белая Церковь и допустил столкновение с транспортным средством ВАЗ.

В результате ДТП на месте столкновения погибли водитель легковушки и 11 его пассажиров, в том числе шестеро детей в возрасте от 2 до 12 лет.

ДТП в Винницкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

ДТП в Винницкой области. Фото: t.me/pgo_gov_ua

"В настоящее время 42-летний водитель грузовика задержан порядка ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания", — говорится в сообщении.

В Офисе генпрокурора сообщили, что уже проведены первоочередные следственные действия и назначены необходимые экспертизы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.

Сообщение Офису генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, вчера, 22 августа, около 23:00 на автодороге Киев — Чоп в селе Ямполь произошло ДТП. В результате столкновения двух автомобилей есть погибший и пострадавшие.

Также мы писали, что 20 августа около 04:00 произошло дорожно-транспортное происшествие вблизи села Хажин Бердичевского района Житомирской области. В результате аварии пострадали семь человек.