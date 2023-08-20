У Житомирській області сталася ДТП з мікроавтобусом: багато постраждалих
Сьогодні, 20 серпня, близько 04:00 сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу села Хажин Бердичівського району Житомирської області. Внаслідок аварії постраждали семеро людей.
Про це повідомляє поліція Житомирської області.
ДТП на Житомирщині
"Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який рухався у напрямку міста Житомира, та Volkswagen Passat, який їхав у зустрічному напрямку", — йдеться у повідомленні.
За кермом мікроавтобуса був 28-річний житель Закарпаття, а легкового авто — 35-річний мешканець Київської області.
У ДТП постраждало щонайменше семеро осіб, у тому числі дитина — 16-річна мешканка Кіровоградської області.
Правоохоронці розповіли, що обидва водії та пасажири автобуса були доставлені до реанімаційного та травматологічного відділень міської лікарні Бердичева.
"Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення — ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, український співак і офіцер ЗСУ Женя Галич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Цей день він назвав другим своїм днем народження.
Також ми писали, що у четвер, 17 серпня, у Кривому Розі трапилася ДТП. На вулиці Кропивницького не розминулися дві автівки.