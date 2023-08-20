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У Житомирській області сталася ДТП з мікроавтобусом: багато постраждалих

20 серпня 2023 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Житомирській області сталася ДТП з мікроавтобусом: багато постраждалих
ДТП у Житомирській області. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 20 серпня, близько 04:00 сталася дорожньо-транспортна пригода поблизу села Хажин Бердичівського району Житомирської області. Внаслідок аварії постраждали семеро людей.

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

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"Попередньо встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який рухався у напрямку міста Житомира, та Volkswagen Passat, який їхав у зустрічному напрямку", — йдеться у повідомленні.

За кермом мікроавтобуса був 28-річний житель Закарпаття, а легкового авто — 35-річний мешканець Київської області. 

У ДТП постраждало щонайменше семеро осіб, у тому числі дитина — 16-річна мешканка Кіровоградської області.

Правоохоронці розповіли, що обидва водії та пасажири автобуса були доставлені до реанімаційного та травматологічного відділень міської лікарні Бердичева.

"Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення — ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України", — йдеться у повідомленні.

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ДТП у Житомирській області. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
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ДТП у Житомирській області. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
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ДТП у Житомирській області. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
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Допис поліції. Фото: скриншот

Нагадаємо, український співак і офіцер ЗСУ Женя Галич потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Цей день він назвав другим своїм днем народження.

Також ми писали, що у четвер, 17 серпня, у Кривому Розі трапилася ДТП. На вулиці Кропивницького не розминулися дві автівки. 

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