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В Житомирской области произошло ДТП с микроавтобусом: много пострадавших

20 августа 2023 13:43
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Житомирской области произошло ДТП с микроавтобусом: много пострадавших
ДТП в Житомирской области. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 20 августа, около 04:00 произошло дорожно-транспортное происшествие возле села Хажин Бердичевского района Житомирской области. В результате аварии пострадали семь человек.

Об этом сообщает полиция Житомирской области.

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ДТП в Житомирской области

"Предварительно установлено, что произошло столкновение микроавтобуса Mercedes Sprinter, который двигался в направлении города Житомира, и Volkswagen Passat, который ехал во встречном направлении", — говорится в сообщении.

За рулем микроавтобуса находился 28-летний житель Закарпатья, а легкового автомобиля — 35-летний житель Киевской области.

В ДТП пострадали по меньшей мере семь человек, в том числе ребенок — 16-летняя жительница Кировоградской области.

Правоохранители рассказали, что оба водителя и пассажиры автобуса были доставлены в реанимационное и травматологическое отделения городской больницы Бердичева.

"Предварительная правовая квалификация уголовного правонарушения — ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины", — говорится в сообщении.

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ДТП в Житомирской области. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
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ДТП в Житомирской области. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
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ДТП в Житомирской области. Фото: facebook.com/zhytomyr.police
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Пост полиции. Фото: скриншот

Напомним, украинский певец и офицер ВСУ Женя Галич попал в дорожно-транспортное происшествие. Этот день он назвал вторым своим днем рожденья.

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