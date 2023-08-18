Машину розірвало навпіл: у Кривому Розі трапилась ДТП
У четвер, 17 серпня у Кривому Розі трапилась ДТП. На вулиці Кропивницького не розминулись дві автівки.
Про це пише Telegram-канал Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ.
Що відомо про ДТП у Кривому Розі
Близько 14:00 17 серпня на вулиці Кропивницького, 55 зіткнулись легковики Chery та Mustang. Як пише 0564, Mustang виїхав зі сторони мосту, у цей час як інша машина виїжджала з двору заднім ходом.
Сила зіткнення була такою, що автомобіль Chery розірвало на дві частини.
В момент удару у салоні були водій та двоє пасажирів, в тому числі дитина. За життя дорослих борються у місцевій лікарні.
У коментарі виданню Рудана лікарі повідомили, що наразі водій у стані середньої важкості. Його дорослій пасажирці провели операцію.
Дитину — хлопчика, якому виповнилось лишень 1 рік і 11 місяців доправили до іншої лікарні. Малюк дивом не постраждав і наразі вже вдома.
Нагадаємо, у Львові затримали бізнесмена, який хотів "відмазати" співробітника від смертельної ДТП.
Також днями смертельна ДТП трапилась на Черкащині: один водій загинув, інший — у лікарні.