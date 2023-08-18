Машину розірвало навпіл: у Кривому Розі трапилась ДТП

ДТП у Кривому Розі. Фото: telegram/Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ

У четвер, 17 серпня у Кривому Розі трапилась ДТП. На вулиці Кропивницького не розминулись дві автівки.

Про це пише Telegram-канал Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ.

Читайте також:

Що відомо про ДТП у Кривому Розі

Близько 14:00 17 серпня на вулиці Кропивницького, 55 зіткнулись легковики Chery та Mustang. Як пише 0564, Mustang виїхав зі сторони мосту, у цей час як інша машина виїжджала з двору заднім ходом.

Сила зіткнення була такою, що автомобіль Chery розірвало на дві частини.

Авто луснуло від удару. Фото: Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ

В момент удару у салоні були водій та двоє пасажирів, в тому числі дитина. За життя дорослих борються у місцевій лікарні.

Пошкоджений автомобіль Mustang. Фото: Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ

У коментарі виданню Рудана лікарі повідомили, що наразі водій у стані середньої важкості. Його дорослій пасажирці провели операцію.

Дитину — хлопчика, якому виповнилось лишень 1 рік і 11 місяців доправили до іншої лікарні. Малюк дивом не постраждав і наразі вже вдома.

Нагадаємо, у Львові затримали бізнесмена, який хотів "відмазати" співробітника від смертельної ДТП.

Також днями смертельна ДТП трапилась на Черкащині: один водій загинув, інший — у лікарні.