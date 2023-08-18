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Машину розірвало навпіл: у Кривому Розі трапилась ДТП

18 серпня 2023 11:16
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Валерія Пержун
редактор
Машину розірвало навпіл: у Кривому Розі трапилась ДТП
ДТП у Кривому Розі. Фото: telegram/Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

У четвер, 17 серпня у Кривому Розі трапилась ДТП. На вулиці Кропивницького не розминулись дві автівки. 

Про це пише Telegram-канал Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ

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Близько 14:00 17 серпня на вулиці Кропивницького, 55 зіткнулись легковики Chery та Mustang. Як пише 0564, Mustang виїхав зі сторони мосту, у цей час як інша машина виїжджала з двору заднім ходом.

Сила зіткнення була такою, що автомобіль Chery розірвало на дві частини.

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Авто луснуло від удару. Фото: Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ

В момент удару у салоні були водій та двоє пасажирів, в тому числі дитина. За життя дорослих борються у місцевій лікарні. 

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Пошкоджений автомобіль Mustang. Фото: Дніпро ОПЕРАТИВНИЙ

У коментарі виданню Рудана лікарі повідомили, що наразі водій у стані середньої важкості. Його дорослій пасажирці провели операцію.

Дитину — хлопчика, якому виповнилось лишень 1 рік і 11 місяців доправили до іншої лікарні. Малюк дивом не постраждав і наразі вже вдома.

Нагадаємо, у Львові затримали бізнесмена, який хотів "відмазати" співробітника від смертельної ДТП.

Також днями смертельна ДТП трапилась на Черкащині: один водій загинув, інший — у лікарні.

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