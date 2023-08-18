Машину разорвало пополам: в Кривом Роге произошло ДТП
В четверг, 17 августа в Кривом Роге произошло ДТП. На улице Кропивницкого не разминулись два автомобиля.
Об этом пишет Telegram-канал Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ.
Что известно о ДТП в Кривом Роге
Около 14:00 17 августа на улице Кропивницкого, 55 столкнулись легковушки Chery и Mustang. Как пишет 0564, Mustang выехал со стороны моста, в то время как другая машина выезжала со двора задним ходом.
Сила столкновения была такой, что автомобиль Chery разорвало на две части.
В момент удара в салоне были водитель и двое пассажиров, в том числе ребенок. За жизни взрослых борются в местной больнице.
В комментарии изданию Рудана врачи сообщили, что в настоящее время водитель находится в состоянии средней тяжести. Его взрослой пассажирке провели операцию.
Ребенка — мальчика, которому исполнилось всего 1 год и 11 месяцев доставили в другую больницу. Малыш чудом не пострадал и сейчас уже дома.
Напомним, во Львове задержан бизнесмен, который хотел "отмазать" сотрудника от смертельного ДТП.
Также на днях смертельное ДТП произошло в Черкасской области: один водитель погиб, другой — в больнице.