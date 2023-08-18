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Машину разорвало пополам: в Кривом Роге произошло ДТП

18 августа 2023 11:16
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
Машину разорвало пополам: в Кривом Роге произошло ДТП
ДТП в Кривом Роге. Фото: telegram/Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В четверг, 17 августа в Кривом Роге произошло ДТП. На улице Кропивницкого не разминулись два автомобиля.

Об этом пишет Telegram-канал Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ.

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Около 14:00 17 августа на улице Кропивницкого, 55 столкнулись легковушки Chery и Mustang. Как пишет 0564, Mustang выехал со стороны моста, в то время как другая машина выезжала со двора задним ходом.

Сила столкновения была такой, что автомобиль Chery разорвало на две части.

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Авто лопнуло от удара. Фото: Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ

В момент удара в салоне были водитель и двое пассажиров, в том числе ребенок. За жизни взрослых борются в местной больнице.

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Поврежденный автомобиль Mustang. Фото: Днепр ОПЕРАТИВНЫЙ

В комментарии изданию Рудана врачи сообщили, что в настоящее время водитель находится в состоянии средней тяжести. Его взрослой пассажирке провели операцию.

Ребенка — мальчика, которому исполнилось всего 1 год и 11 месяцев доставили в другую больницу. Малыш чудом не пострадал и сейчас уже дома.

Напомним, во Львове задержан бизнесмен, который хотел "отмазать" сотрудника от смертельного ДТП.

Также на днях смертельное ДТП произошло в Черкасской области: один водитель погиб, другой — в больнице.

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