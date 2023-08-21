Смертельна ДТП на блокпосту в Києві: обвинувальний акт скерували до суду

Олексій Тандир. Фото: google.com

Столичні прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо голови Макарівського районного суду Олексія Тандира у справі про смертельну ДТП на блокпості. Чиновника звинувачують у керуванні авто в алкогольному стані та спричиненні аварії, внаслідок якої загинув нацгвардієць.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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Деталі

За даними слідства, 25 травня 2023 року Олексій Тандир був за кермом автомобіля Lexus в стані алкогольного сп’яніння та рухався із істотним перевищенням допустимої швидкості руху.

Посадовець здійснив наїзд на військовослужбовця Національної гвардії, який перебував на блокпосту. У результаті ДТП нацгвардієць загинув на місці.

"Наразі обвинувальний акт у кримінальному провадженні передано до Святошинського районного суду міста Києва для розгляду по суті", — кажуть у прокуратурі.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Також, за клопотанням прокуратури підозрюваному продовжено термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 09 вересня 2023 року включно.

Що відомо про Олексія Тандира

Раніше ми писали, що дружина збитого на блокпості нацгвардійця Анна Бондаренко заявила, що родина судді Тандира переводила їй на рахунок кошти. Однак дівчина вирішила від них відмовитися і повернути назад.

Нагадаємо, голова Макарівського районного суду Олексій Тандир, який вчинив смертельне ДТП на блокпосту у Києві, намагався сфальсифікувати експертизу. Відтак, замість сечі здав на аналіз воду й слину.

Додамо, Київська міська прокуратура завершила досудове розслідування у справі смертельної ДТП, яку спричинив голова Макарівського районного суду Олексій Тандир. У ніч проти 26 травня 2023 року посадовець збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві.

Пізніше стало відомо, що він перевищив швидкість у 20 разів. Суддя їхав на "Лексусі" зі швидкістю 100 км/год. Однак, за правилами, швидкість автомобіля не мала перевищувати 5 км/год, оскільки він наближався до контрольно-пропускного пункту.