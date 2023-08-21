Смертельное ДТП на блокпосту в Киеве: обвинительный акт направили в суд

Алексей Тандыр. Фото: google.com

Столичные прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя Макаровского районного суда Алексея Тандыра по делу о смертельном ДТП на блокпосте. Чиновника обвиняют в управлении авто в алкогольном состоянии и аварии, в результате которой погиб нацгвардеец.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, 25 мая 2023 Алексей Тандыр был за рулем автомобиля Lexus в состоянии алкогольного опьянения и двигался с существенным превышением допустимой скорости движения.

Чиновник совершил наезд на находившегося на блокпоста военнослужащего Национальной гвардии. В результате ДТП нацгвардеец погиб на месте.

"В настоящее время обвинительный акт в уголовном производстве передан в Святошинский районный суд города Киева для рассмотрения по существу", — говорят в прокуратуре.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.

Также по ходатайству прокуратуры подозреваемому продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 09 сентября 2023 года включительно.

Что известно об Алексее Тандыре

Ранее мы писали, что супруга сбитого на блокпосте нацгвардейца Анна Бондаренко заявила, что семья судьи Тандыра переводила ей на счет средства. Однако девушка решила от них отказаться и повернуть вспять.

Напомним, глава Макаровского районного суда Алексей Тандыр, совершивший смертельное ДТП на блокпоста в Киеве, пытался сфальсифицировать экспертизу. Следовательно, вместо мочи сдал на анализ воду и слюну.

Добавим, Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование по делу смертельного ДТП, вызванного председателем Макаровского районного суда Алексеем Тандыром. В ночь на 26 мая 2023 года чиновник сбил насмерть нацгвардейца на блокпоста в Киеве.

Позже стало известно, что он превысил скорость в 20 раз. Судья ехал на "Лексусе" со скоростью 100 км/ч. Однако, по правилам, скорость автомобиля не должна превышать 5 км/ч, поскольку он приближался к контрольно-пропускному пункту.