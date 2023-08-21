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У Туреччині автобус з людьми звалився в обрив: є загиблі та постраждалі

21 серпня 2023 07:48
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Туреччині автобус з людьми звалився в обрив: є загиблі та постраждалі
Автобус, який зірвався в обрив. Фото: NTV
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У Туреччині пасажирський автобус з'їхав з дороги, зірвавшись у 30-метровий обрив. Внаслідок серйозної ДТП загинули 12 людей, ще 19 отримали поранення. 

Про це повідомляє місцеве видання NTV. 

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Відомо, що аварія сталася в районі Соргун Йозгат. Водій автобуса, який прямував із Сіваса до Стамбула, не впорався з кермуванням на кільці й в'їхав у 30-метрову ущелину.  

На місце події відразу приїхали необхідні рятувальні служби. Вони встановили, що у транспорті перебували 31 людина, 12 загинули, ще 19 отримали поранення різного ступеня. 

"Ми вважаємо, що це був нещасний випадок з необережності. Ситуація з'ясується в ході наступних розслідувань", — сказав губернатор Йозгат Мехмет Алі Озкан.

Нагадаємо, нещодавно на північному сході Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула сім'я з України.

Також ми писали, що у Львові п'яний водій легковика влетів у трамвай.

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