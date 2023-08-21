У Туреччині автобус з людьми звалився в обрив: є загиблі та постраждалі
У Туреччині пасажирський автобус з'їхав з дороги, зірвавшись у 30-метровий обрив. Внаслідок серйозної ДТП загинули 12 людей, ще 19 отримали поранення.
Про це повідомляє місцеве видання NTV.
ДТП у Туреччині
Відомо, що аварія сталася в районі Соргун Йозгат. Водій автобуса, який прямував із Сіваса до Стамбула, не впорався з кермуванням на кільці й в'їхав у 30-метрову ущелину.
На місце події відразу приїхали необхідні рятувальні служби. Вони встановили, що у транспорті перебували 31 людина, 12 загинули, ще 19 отримали поранення різного ступеня.
"Ми вважаємо, що це був нещасний випадок з необережності. Ситуація з'ясується в ході наступних розслідувань", — сказав губернатор Йозгат Мехмет Алі Озкан.
Нагадаємо, нещодавно на північному сході Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула сім'я з України.
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