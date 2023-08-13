В Австрії сталася смертельна ДТП: загинула сім'я з України

Місце ДТП в Австрії. Фото: Kurier

Сьогодні, 13 серпня, на північному сході Австрії сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинула сім'я з України.

Про це повідомила консул посольства України в Австрії Мирослава Зінкевич для видання "Укрінформ".

Читайте також:

Смертельна ДТП в Австрії

Внаслідок аварії загинули четверо українців. Всі вони були членами однієї родини.

"Можу підтвердити, що у ДТП загинули четверо громадян України, це двоє дорослих та двоє дітей віком 7 місяців та три роки", — повідомила Зінкевич.

За словами консула, в мікроавтобусі, який потравив у ДТП, було сім людей. Батько з дружиною та ще одна дитина отримали легші травми. Наразі вони перебувають у лікарні.

"Українське посольство взаємодіє із австрійськими правоохоронцями в контексті розслідування ДТП, а також підтримує зв‘язок із лікарями", — йдеться у повідомленні.

Водій мікроавтобуса стверджує, що на секунду заснув за кермом.

Місце ДТП в Австрії. Фото: noe.orf.at

Нагадаємо, у неділю, 13 серпня, у Золотоніському районі біля села Деньги у Черкаській області трапилася масштабна ДТП за участю трьох автомобілів. Є загиблі.

Також ми писали, що ДТП за участі трьох автомобілів та пішохода сталася на Житомирській трасі. Внаслідок інциденту постраждали двоє дітей та жінка.