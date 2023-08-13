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В Австрии произошло смертельное ДТП: погибла семья из Украины

13 августа 2023 19:23
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Австрии произошло смертельное ДТП: погибла семья из Украины
Место ДТП в Австрии. Фото: Kurier
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 13 августа, на северо-востоке Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла семья из Украины.

Об этом сообщила консул посольства Украины в Австрии Мирослава Зинкевич для издания "Укринформ".

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В результате аварии погибли четверо украинцев. Все они являлись членами одной семьи.

"Могу подтвердить, что в ДТП погибли четыре гражданина Украины, это двое взрослых и двое детей в возрасте 7 месяцев и три года", — сообщила Зинкевич.

По словам консула, в микроавтобусе, который попал в ДТП, было семь человек. Отец с женой и еще один ребенок получили легкие травмы. Сейчас они находятся в больнице.

"Украинское посольство взаимодействует с австрийскими правоохранителями в контексте расследования ДТП, а также поддерживает связь с врачами", — говорится в сообщении.

Водитель микроавтобуса утверждает, что на секунду уснул за рулем.

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Место ДТП в Австрии. Фото: noe.orf.at

Напомним, в воскресенье, 13 августа, в Золотоношском районе возле села Деньги в Черкасской области произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Есть погибшие.

Также мы писали, что ДТП с участием трех автомобилей и пешехода произошло на Житомирской трассе. В результате инцидента пострадали двое детей и женщина.

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