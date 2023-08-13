На Черкащині трапилась масштабна ДТП: є загиблі
У неділю, 13 серпня, у Золотоніському районі біля села Деньги у Черкаській області трапилася масштабна ДТП за участю трьох автомобілів. Є загиблі.
Про це повідомили в ДСНС України.
ДТП на Черкащині
Як розповіли рятувальники, 13 серпня на автодорозі "Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань" біля села Деньги сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів.
Внаслідок пригоди троє осіб загинуло.
"Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл двох загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій", — йдеться у повідомленні.
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Наслідки ДТП на Черкащині. Фото: ДСНС
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Наслідки ДТП на Черкащині. Фото: ДСНС
Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ — Одеса поблизу села Насташка сталася смертельна ДТП. Там відбулось зіткнення двох автомобілів. Від отриманих травм водій та пасажир автомобіля "ВАЗ" загинули на місці події.