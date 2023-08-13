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На Черкащині трапилась масштабна ДТП: є загиблі

13 серпня 2023 17:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Черкащині трапилась масштабна ДТП: є загиблі
Наслідки ДТП на Черкащині. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У неділю, 13 серпня, у Золотоніському районі біля села Деньги у Черкаській області трапилася масштабна ДТП за участю трьох автомобілів. Є загиблі.

Про це повідомили в ДСНС України.

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ДТП на Черкащині

Як розповіли рятувальники, 13 серпня на автодорозі "Золотоноша — Черкаси — Сміла — Умань" біля села Деньги сталася ДТП за участю трьох легкових автомобілів.

Внаслідок пригоди троє осіб загинуло.

"Черговим караулом 8-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено деблокування тіл двох загиблих та однієї травмованої людини, яка померла у швидкій", — йдеться у повідомленні. 

  • Наслідки ДТП на Черкащині. Фото: ДСНС
  • Наслідки ДТП на Черкащині. Фото: ДСНС
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Нагадаємо, нещодавно на трасі Київ — Одеса поблизу села Насташка сталася смертельна ДТП. Там відбулось зіткнення двох автомобілів. Від отриманих травм водій та пасажир автомобіля "ВАЗ" загинули на місці події. 

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