В Черкасской области произошло масштабное ДТП: есть погибшие
В воскресенье, 13 августа, в Золотоношском районе возле села Деньги в Черкасской области произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Есть погибшие.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
ДТП в Черкасской области
Как рассказали спасатели, 13 августа на автодороге "Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань" возле села Деньги произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.
В результате происшествия три человека погибли.
"Очередной караулом 8-й государственной пожарно-спасательной части осуществлено деблокирование тел двух погибших и одного травмированного человека, умершего в скорой", — говорится в сообщении.
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Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: ГСЧС
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Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: ГСЧС
Напомним, недавно на трассе Киев — Одесса вблизи села Насташка произошло смертельное ДТП. Там произошло столкновение двух автомобилей. От полученных травм водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" погибли на месте происшествия.