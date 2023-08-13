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В Черкасской области произошло масштабное ДТП: есть погибшие

13 августа 2023 17:50
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Черкасской области произошло масштабное ДТП: есть погибшие
Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: ГСЧС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В воскресенье, 13 августа, в Золотоношском районе возле села Деньги в Черкасской области произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Есть погибшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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ДТП в Черкасской области

Как рассказали спасатели, 13 августа на автодороге "Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань" возле села Деньги произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

В результате происшествия три человека погибли.

"Очередной караулом 8-й государственной пожарно-спасательной части осуществлено деблокирование тел двух погибших и одного травмированного человека, умершего в скорой", говорится в сообщении.

  • Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: ГСЧС
  • Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: ГСЧС
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Напомним, недавно на трассе Киев — Одесса вблизи села Насташка произошло смертельное ДТП. Там произошло столкновение двух автомобилей. От полученных травм водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" погибли на месте происшествия.

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