В Черкасской области произошло масштабное ДТП: есть погибшие

Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: ГСЧС

В воскресенье, 13 августа, в Золотоношском районе возле села Деньги в Черкасской области произошло масштабное ДТП с участием трех автомобилей. Есть погибшие.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Как рассказали спасатели, 13 августа на автодороге "Золотоноша — Черкассы — Смела — Умань" возле села Деньги произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

В результате происшествия три человека погибли.

"Очередной караулом 8-й государственной пожарно-спасательной части осуществлено деблокирование тел двух погибших и одного травмированного человека, умершего в скорой", — говорится в сообщении.

Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: ГСЧС

Последствия ДТП в Черкасской области. Фото: ГСЧС 1/2 _ 2

Напомним, недавно на трассе Киев — Одесса вблизи села Насташка произошло смертельное ДТП. Там произошло столкновение двух автомобилей. От полученных травм водитель и пассажир автомобиля "ВАЗ" погибли на месте происшествия.