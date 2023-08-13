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В Австрії розбився мікроавтобус із українцями: є загиблі

13 серпня 2023 10:53
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
В Австрії розбився мікроавтобус із українцями: є загиблі
Наслідки ДТП в Австрії Фото: rmf24.pl
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У дорожньо-транспортній пригоді в Австрії на автомобільній трасі загинули четверо людей, серед яких було двоє маленьких дітей, коли мікроавтобус із польськими номерами вилетів за поручні мосту. Смертельна аварія сталася рано вранці в районі Гавайншталь-Мітте та Хохляйтен у бік Відня.

Про це повідомляє RMF FM.

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Згідно з наданими даними, водій, який вижив, повідомив, що коротко заснув перед подією. Внаслідок удару загинули чотири людини: двоє дорослих, які є бабусею та дідусем загиблих дітей, та двоє дітей. В автомобілі також була ще одна дитина, яка отримала незначні травми, а троє пасажирів отримали поверхневі поранення.

Відповідальна особа із Міністерства закордонних справ Польщі Павло Яблонський підтвердив, що в автомобілі перебували українські громадяни, попри польські номери. Польські консульські служби одразу ж зв'язалися з австрійською владою та передали інформацію українському посольству.

Представник Червоного Хреста зазначив, що на місце прибуло п'ять рятувальних одиниць, три швидкі та вертоліт для допомоги постраждалим.

Нагадаємо, що на Київщині сталася смертельна аварія, внаслідок чого загинув велосипедист. ДТП сталося на автодорозі Березань — Згурівка.

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