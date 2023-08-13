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В Австрии разбился микроавтобус с украинцами: есть погибшие

13 августа 2023 10:53
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Австрии разбился микроавтобус с украинцами: есть погибшие
Последствия ДТП в Австрии. Фото: rmf24.pl
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В дорожно-транспортном происшествии в Австрии на автомобильной трассе погибли четверо человек, среди которых было двое маленьких детей, когда микроавтобус с польскими номерами вылетел за перила моста. Смертельная авария произошла рано утром в районе Гавайншталь-Митте и Хохляйтен в сторону Вены.

Об этом сообщает RMF FM.

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Согласно предоставленным данным, водитель, который выжил, сообщил, что кратковременно заснул перед происшествием. В результате удара погибли четыре человека: двое взрослых, являющиеся бабушкой и дедушкой погибших детей, и двое детей. В автомобиле также находился еще один ребенок, который получил незначительные травмы, а трое пассажиров получили поверхностные ранения.

Ответственное лицо из Министерства иностранных дел Польши Павел Яблонский подтвердил, что в автомобиле находились украинские граждане, несмотря на польские номера. Польские консульские службы сразу же связались с австрийскими властями и передали информацию украинскому посольству.

Представитель Красного Креста отметил, что на место прибыло пять спасательных единиц, три скорые и вертолет для помощи пострадавшим.

Напомним, что в Киевской области произошла смертельная авария, в результате чего погиб велосипедист. ДТП произошло на автодороге Березань — Згуровка.

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