В Турции автобус с людьми свалился в обрыв: есть погибшие и пострадавшие

Сорвавшийся в обрыв автобус. Фото: NTV

В Турции пассажирский автобус съехал с дороги, сорвавшись в 30-метровый обрыв. В результате серьезного ДТП погибли 12 человек, еще 19 получили ранения.

Об этом сообщает местное издание NTV.

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Известно, что авария произошла в районе Соргун Йозгат. Водитель автобуса, следовавшего из Сиваса в Стамбул, не справился с управлением на кольце и въехал в 30-метровое ущелье.

На место происшествия сразу приехали необходимые спасательные службы. Они установили, что в транспорте находились 31 человек, 12 погибли, еще 19 получили ранения разной степени.

"Мы считаем, что это был несчастный случай по неосторожности. Ситуация выяснится в ходе следующих расследований", — сказал губернатор Йозгат Мехмет Али Озкан.

Напомним, недавно на северо-востоке Австрии произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибла семья из Украины.

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