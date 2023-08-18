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У Києві відомий гуморист разом із дружиною потрапив у жахливу ДТП

18 серпня 2023 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Києві відомий гуморист разом із дружиною потрапив у жахливу ДТП
Гуморист та ведучий весіль Антон Молодецький разом із дружиною танцівницею та астрологинею Іриною Валінкевич. Фото: instagram.com/molodetskyi_anton
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Києві гуморист та ведучий весіль Антон Молодецький разом із дружиною танцівницею та астрологинею Іриною Валінкевич потрапили в жахливу ДТП. Легкове авто на швидкості 230 км/год врізалося в таксі, де перебували чоловік з жінкою.

Про це повідомила бізнесвумен та блогерка Сабіна Мусіна в Instagram.

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Так, повідомляється, що водій таксі загинув на місці, подружжя ж має численні травми та пошкодження. Водій авто, що спричинив ДТП, перебуває в стабільному стані в тій же лікарні, де Антон та Ірина.

"Антон дуже важкий, дуже. Іра стабільна, перелом ноги, спини, струс, рвані рани і страх", — розповіла блогерка.

Допис Мусіної в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Пізніше вона зазначила, що бачила подругу та забирає її до іншої лікарні.

"Іру побачила, заспокоїлась, але забираю до іншої лікарні. Дуже багато переломів і травм", — написала Мусіна.

Допис Мусіної в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Сабіна додала, що звернулася в поліцію, щоб винуватець поніс покарання.

Допис Мусіної в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Також вона розповіла, що правильно зробила, перевівши Ірину до іншої лікарні, оскільки "вже приходили рішаки".

Допис Мусіної в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Блогерка залишила посилання на "Банку" Моно для тих, хто має можливість долучитися до збору на лікування Антона та Ірини.

Нагадаємо, що Київський районний суд м. Харкова виніс вирок п’яному водію, який збив жінку на пішохідному переході. Йому призначено покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням керувати транспортними засобами строком на 5 років.

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