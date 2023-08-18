В Киеве известный юморист вместе с женой попал в ужасное ДТП
В Киеве юморист и ведущий свадеб Антон Молодецкий вместе с женой танцовщицей и астрологиней Ириной Валинкевич попали в ужасное ДТП. Легковой автомобиль на скорости 230 км/ч врезался в такси, где находились мужчина с женщиной.
Об этом сообщила бизнесвумен и блоггер Сабина Мусина в Instagram.
Страшное ДТП в Киеве
Так, сообщается, что водитель такси погиб на месте, супруги же имеют многочисленные травмы и повреждения. Водитель авто, что призвел к ДТП, находится в стабильном состоянии в той же больнице, где Антон и Ирина.
"Антон очень тяжелый, очень. Ира стабильна, перелом ноги, спины, сотрясение, рваные раны и страх", — рассказала блогерша.
Позже она отметила, что видела подругу и забирает ее в другую больницу.
"Иру увидела, успокоилась, но забираю в другую больницу. Очень много переломов и травм", — написала Мусина.
Сабина добавила, что обратилась в полицию, чтобы виновник понес наказание.
Также она рассказала, что правильно сделала, переведя Ирину в другую больницу, поскольку "уже приходили решаки".
Блогерша оставила ссылку на "Банку" Моно для тех, кто имеет возможность приобщиться к сбору на лечение Антона и Ирины.
Напомним, что Киевский районный суд г. Харькова вынес приговор пьяному водителю, сбившему женщину на пешеходном переходе. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением управления транспортными средствами сроком на 5 лет.