Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ДТП arrow В Киеве известный юморист вместе с женой попал в ужасное ДТП arrow

В Киеве известный юморист вместе с женой попал в ужасное ДТП

18 августа 2023 23:32
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В Киеве известный юморист вместе с женой попал в ужасное ДТП
Юморист и ведущий свадеб Антон Молодецкий вместе с женой танцовщицей и астрологиней Ириной Валинкевич. Фото: instagram.com/molodetskyi_anton
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Киеве юморист и ведущий свадеб Антон Молодецкий вместе с женой танцовщицей и астрологиней Ириной Валинкевич попали в ужасное ДТП. Легковой автомобиль на скорости 230 км/ч врезался в такси, где находились мужчина с женщиной.

Об этом сообщила бизнесвумен и блоггер Сабина Мусина в Instagram.

Читайте также:

Страшное ДТП в Киеве

Так, сообщается, что водитель такси погиб на месте, супруги же имеют многочисленные травмы и повреждения. Водитель авто, что призвел к ДТП, находится в стабильном состоянии в той же больнице, где Антон и Ирина.

"Антон очень тяжелый, очень. Ира стабильна, перелом ноги, спины, сотрясение, рваные раны и страх", — рассказала блогерша.

Сообщение Мусиной в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Позже она отметила, что видела подругу и забирает ее в другую больницу.

"Иру увидела, успокоилась, но забираю в другую больницу. Очень много переломов и травм", — написала Мусина.

Сообщение Мусиной в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Сабина добавила, что обратилась в полицию, чтобы виновник понес наказание.

Сообщение Мусиной в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Также она рассказала, что правильно сделала, переведя Ирину в другую больницу, поскольку "уже приходили решаки".

Сообщение Мусиной в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Блогерша оставила ссылку на "Банку" Моно для тех, кто имеет возможность приобщиться к сбору на лечение Антона и Ирины.

Напомним, что Киевский районный суд г. Харькова вынес приговор пьяному водителю, сбившему женщину на пешеходном переходе. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Главные новости Украины 18 августа: покушение на заместителя председателя ГНС и мобилизация мужчин

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз