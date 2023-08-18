В Киеве известный юморист вместе с женой попал в ужасное ДТП

Юморист и ведущий свадеб Антон Молодецкий вместе с женой танцовщицей и астрологиней Ириной Валинкевич. Фото: instagram.com/molodetskyi_anton

В Киеве юморист и ведущий свадеб Антон Молодецкий вместе с женой танцовщицей и астрологиней Ириной Валинкевич попали в ужасное ДТП. Легковой автомобиль на скорости 230 км/ч врезался в такси, где находились мужчина с женщиной.

Об этом сообщила бизнесвумен и блоггер Сабина Мусина в Instagram.

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Так, сообщается, что водитель такси погиб на месте, супруги же имеют многочисленные травмы и повреждения. Водитель авто, что призвел к ДТП, находится в стабильном состоянии в той же больнице, где Антон и Ирина.

"Антон очень тяжелый, очень. Ира стабильна, перелом ноги, спины, сотрясение, рваные раны и страх", — рассказала блогерша.

Сообщение Мусиной в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Позже она отметила, что видела подругу и забирает ее в другую больницу.

"Иру увидела, успокоилась, но забираю в другую больницу. Очень много переломов и травм", — написала Мусина.

Сообщение Мусиной в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Сабина добавила, что обратилась в полицию, чтобы виновник понес наказание.

Сообщение Мусиной в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Также она рассказала, что правильно сделала, переведя Ирину в другую больницу, поскольку "уже приходили решаки".

Сообщение Мусиной в Instagram. Фото: instagram.com/saba.musina

Блогерша оставила ссылку на "Банку" Моно для тех, кто имеет возможность приобщиться к сбору на лечение Антона и Ирины.

Напомним, что Киевский районный суд г. Харькова вынес приговор пьяному водителю, сбившему женщину на пешеходном переходе. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением управления транспортными средствами сроком на 5 лет.