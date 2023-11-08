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В Киевской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика Новой почты — видео

8 ноября 2023 08:39
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В Киевской области произошло серьезное ДТП с участием грузовика Новой почты — видео
ДТП вблизи Киева. Фото: Киев Info
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Киевской области вблизи населенного пункта Барышевка произошло масштабное ДТП. Столкнулись два грузовика, один из них — грузовик "Новой почты".

Об этом сообщает "Киев оперативный" в соцсетях.

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Вблизи населенного пункта Барышевка Броварского района Киевской области столкнулись два грузовика. По словам очевидцев, один из грузовиков перевозил посылки "Новой почты".

Как известно, в результате аварии пострадавшие, на месте работают врачи и скорая помощь. Однако что стало причиной аварии, пока неизвестно.

В то же время в патрульной полиции Украины отметили, что на месте происшествия работают все соответствующие службы. Из-за этого движение может быть затруднено.

"Водители, планируйте маршрут своей поездки с учетом этой информации. Неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, а самое главное — берегите жизнь свою и близких", — говорится в сообщении.

Напомним, в Деснянском районе Киева 6 ноября 66-летний водитель сбил военную на блокпосту. Сейчас она находится в больнице.

Также мы писали, что 3 ноября народный депутат от партии "Батьківщина" Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку в Житомирской области. Затем он отреагировал на событие публично и заверил, что был в трезвом состоянии.

Уже 4 ноября Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении народному депутату Украины.

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