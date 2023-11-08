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На Київщині трапилася серйозна ДТП за участю вантажівки Нової пошти — відео

8 листопада 2023 08:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
На Київщині трапилася серйозна ДТП за участю вантажівки Нової пошти — відео
ДТП поблизу Києва. Фото: Київ Info
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Київській області поблизу населеного пункту Баришівка трапилася масштабна ДТП. Зіткнули дві вантажівки, одна із них — вантажівка "Нової пошти". 

Про це повідомляє "Київ оперативний" у соцмережах.

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Поблизу населеного пункту Баришівка Броварського району Київської області зіткнулися дві вантажівки. За словами очевидців, одна з вантажівок перевозила посилки "Нової пошти".

Як відомо, внаслідок аварії є потерпілі, на місці працюють лікарі та швидка допомога. Однак, що стало причиною аварії, наразі невідомо. 

Водночас у патрульній поліції України наголосили, що на місці автопригоди працюють всі відповідні служби. Через це рух може бути ускладненим. 

"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. "Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, а найголовніше — бережіть життя своє та близьких", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва 6 листопада 66-річйний водій збив військову на блокпосту. Зараз вона перебуває в лікарні.

Також ми писали, що 3 листопада народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко насмерть збив 18-річну дівчину у Житомирській області. Згодом він відреагував на подію публічно та запевнив, що був у тверезому стані. 

Вже 4 листопада Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України.

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