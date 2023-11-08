На Київщині трапилася серйозна ДТП за участю вантажівки Нової пошти — відео

ДТП поблизу Києва. Фото: Київ Info

У Київській області поблизу населеного пункту Баришівка трапилася масштабна ДТП. Зіткнули дві вантажівки, одна із них — вантажівка "Нової пошти".

Про це повідомляє "Київ оперативний" у соцмережах.

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Поблизу населеного пункту Баришівка Броварського району Київської області зіткнулися дві вантажівки. За словами очевидців, одна з вантажівок перевозила посилки "Нової пошти".

Як відомо, внаслідок аварії є потерпілі, на місці працюють лікарі та швидка допомога. Однак, що стало причиною аварії, наразі невідомо.

Водночас у патрульній поліції України наголосили, що на місці автопригоди працюють всі відповідні служби. Через це рух може бути ускладненим.

"Водії, плануйте маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації. "Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху, а найголовніше — бережіть життя своє та близьких", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва 6 листопада 66-річйний водій збив військову на блокпосту. Зараз вона перебуває в лікарні.

Також ми писали, що 3 листопада народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко насмерть збив 18-річну дівчину у Житомирській області. Згодом він відреагував на подію публічно та запевнив, що був у тверезому стані.

Вже 4 листопада Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру народному депутату України.