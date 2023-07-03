В Киевской области произошло серьезное ДТП: пострадали дети
Сегодня, 3 июля, на трассе Киев-Чоп столкнулись автобус и ВАЗ. Известно, что пострадали двое детей.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".
Масштабное ДТП в Киевской области
Отмечается, что 36-летний водитель ВАЗ совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом MAN.
Затем ударился об отбойник. После этого водитель автобуса скрылся с места аварии.
Отмечается, что двое детей, находившихся в салоне автомобиля, получили повреждения.
"8-летний мальчик госпитализирован с переломом предплечья, 4-летняя девочка — с гематомой на голове. Оба ребенка проходят дообследование в больнице", — говорится в сообщении.
По состоянию на данный момент полицейские уже установили личность водителя автобуса. Началось следствие.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. На проспекте Любомира Гузара столкнулись три автомобиля. В аварию попали легковые автомобили Skoda и Lexus, а также внедорожник Nissan. По информации СМИ, с места происшествия скрылись еще три автомобиля, ставших участниками дорожно-транспортного происшествия.
Добавим, на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фур и легкового авто. В результате аварии пострадал человек.