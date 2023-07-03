В Киевской области произошло серьезное ДТП: пострадали дети

Серьезное ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото: Киев Оперативный

Сегодня, 3 июля, на трассе Киев-Чоп столкнулись автобус и ВАЗ. Известно, что пострадали двое детей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Оперативный".

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Отмечается, что 36-летний водитель ВАЗ совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении автобусом MAN.

Затем ударился об отбойник. После этого водитель автобуса скрылся с места аварии.

Серьезное ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото: Киев Оперативный

Отмечается, что двое детей, находившихся в салоне автомобиля, получили повреждения.

"8-летний мальчик госпитализирован с переломом предплечья, 4-летняя девочка — с гематомой на голове. Оба ребенка проходят дообследование в больнице", — говорится в сообщении.

Серьезное ДТП на трассе Киев-Чоп. Фото: Киев Оперативный

По состоянию на данный момент полицейские уже установили личность водителя автобуса. Началось следствие.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. На проспекте Любомира Гузара столкнулись три автомобиля. В аварию попали легковые автомобили Skoda и Lexus, а также внедорожник Nissan. По информации СМИ, с места происшествия скрылись еще три автомобиля, ставших участниками дорожно-транспортного происшествия.

Добавим, на трассе Киев-Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием фур и легкового авто. В результате аварии пострадал человек.