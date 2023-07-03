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На Київщині сталася серйозна ДТП: постраждали діти

3 липня 2023 18:59
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
На Київщині сталася серйозна ДТП: постраждали діти
Серйозна ДТП на трасі Київ-Чоп. Фото: Київ Оперативний
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 3 липня, на трасі Київ-Чоп зіткнулись автобус та ВАЗ. Відомо, що постраждало двоє дітей.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ Оперативний".

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Зазначається, що 36-річний водій ВАЗ здійснив зіткнення з автобусом MAN, який рухався в попутному напрямку.

Потім вдарився об відбійник. Після цього водій автобуса зник з місця аварії.

 

Серйозна ДТП на трасі Київ-Чоп. Фото: Київ Оперативний 

Зазначається, що двоє дітей, які перебували в салоні автівки, отримали ушкодження.

"8-річного хлопчика госпіталізували з переломом передпліччя, 4-річну дівчинку —  з гематомою на голові. Обоє дітей проходять дообстеження у лікарні", — йдеться в повідомленні.

 

Серйозна ДТП на трасі Київ-Чоп. Фото: Київ Оперативний 

Станом на зараз поліціянти вже встановили особу водія автобуса. Розпочалося слідство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Києві сталася дорожньо-транспортна пригода. На проспекті Любомира Гузара зіткнулися три автівки. В аварію потрапили легковики Skoda та Lexus, а також позашляховик Nissan. За інформацією ЗМІ, з місця події втекли ще три автівки, які стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди.

Додамо, на трасі Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участю фур та легкового авто. Внаслідок аварії постраждала людина.

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