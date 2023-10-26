В Ивано-Франковской области произошло ДТП — среди пострадавших пятеро детей

Спасатели оказывают помощь. Фото: ГСЧС

Сегодня в Ивано-Франковской области произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля пострадали 7 человек, погибших нет.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Среди пострадавших есть дети

Сообщается, что инцидент произошел сегодня на шоссе в селе Черче с участием легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии 7 человек травмированы, в том числе 5 детей.

На месте происшествия спасатели ГСЧС смогли вытащить одного человека из микроавтобуса и оказали медицинскую помощь ребенку. Также спасатели предотвратили возникновение пожара. В результате аварии погибших нет.

Причину и детали аварии выясняют правоохранители, работающие на месте инцидента.

Пост от ГСЧС. Источник: Telegram

Напомним, что ранее в Ивано-Франковской области взорвался газопровод. В результате пострадали пять человек. Также в самом Ивано-Франковске дотла сгорел детский лагерь-санаторий.

Зато в Одессе также произошло ДТП: водитель в нетрезвом виде протаранил здание Одесского горсовета. А во Львовской области произошло ДТП с двумя грузовиками, в котором погиб велосипедист.