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На Івано-Франківщині сталася ДТП — серед постраждалих п'ятеро дітей

26 жовтня 2023 18:23
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Івано-Франківщині сталася ДТП — серед постраждалих п'ятеро дітей
Рятувальники надають допомогу. Фото: ДСНС
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Сьогодні в Івано-Франківській області сталася дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та легкового автомобіля постраждали 7 осіб, загиблих немає. 

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

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Серед постраждалих є діти

Повідомляється, що інцидент стався сьогодні на шосе у селі Черче за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. Внаслідок аварії 7 осіб травмовано, у тому числі 5 дітей.

На місці події рятувальники ДСНС змогли витягти одну людину з мікроавтобуса та надали домедичну допомогу дитині. Також рятувальники запобігли виникненню пожежі. Внаслідок аварії загиблих немає.

Причину та деталі аварії з’ясовують правоохоронці, які наразі працюють на місці інциденту.

Пост від ДСНС. Джерело: Telegram

Нагадаємо, що раніше на Івано-Франківщині вибухнув газогін. Внаслідок цього постраждали п'ятеро осіб. Також в самому Івано-Франківську вщент згорів дитячій табір-санаторій. 

Натомість в Одесі також сталася ДТП: водій напідпитку протаранив будівлю Одеської міськради. А у львівської області трапилася ДТП з двома вантажівками, у якій загинув велосипедист.

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