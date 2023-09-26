У мережі з'явилося відео, як горів дитячий табір в Івано-Франківську

Дитячий табір в Івано-Франківську. Фото: t.me/dsns_telegram

У Верховинському районі Івано-Франківської області горів дитячий табір, у якому перебувало 148 дітей. Незабаром у мережі з'явилося відео, як горів туристичний комплекс.

Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

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Відео пожежі

На відео видно, як сильно палає туристичний комплекс. Навколо ходять люди, а рятувальники відважно борються із полум'ям.

Що відомо про пожежу

У ДСНС України повідомили, що пожежа охопила площу приблизно 750 квадратних метрів, що пояснюється дерев'яною конструкцією будівлі санаторію, що сприяла швидкому поширенню вогню.

На момент події у відпочивальному комплексі перебували 148 дітей разом із вихователями та 20 працівників комплексу. Персонал швидко евакуював усіх дітей із будівлі. На цей час діти та вихователі переселені до іншого санаторію, куди також був направлений психолог від ДСНС для надання необхідної психологічної підтримки.

Нагадаємо, що в Миколаївській області спалахнула масштабна пожежа на відкритій території, охопивши суху траву та чагарники вздовж вулиці Автомобільної. На місці події оперативно працює кілька відділень державних пожежно-рятувальних частин.