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В сети появилось видео, как горел детский лагерь в Ивано-Франковске

26 сентября 2023 13:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В сети появилось видео, как горел детский лагерь в Ивано-Франковске
Детский лагерь в Ивано-Франковске. Фото: t.me/dsns_telegram
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Верховинском районе Ивано-Франковской области горел детский лагерь, в котором находилось 148 детей. Вскоре в сети появилось видео, как горел туристический комплекс.

Соответствующее видео появилось в соцсетях.

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Видео пожара

На видео видно, как сильно полыхает туристический комплекс. Вокруг ходят люди, а спасатели отважно борются с пламенем.

Что известно про пожар

В ГСЧС Украины сообщили, что пожар охватил площадь в примерно 750 квадратных метров, что объясняется деревянной конструкцией здания санатория, способствовавшей быстрому распространению огня.

К моменту происшествия в отдыхающем комплексе находились 148 детей вместе с воспитателями и 20 работников комплекса. Персонал быстро эвакуировал всех детей из здания. В данный момент дети и воспитатели переселены в другой санаторий, куда также был направлен психолог от ГСЧС для оказания необходимой психологической поддержки.

Напомним, что в Николаевской области вспыхнул масштабный пожар на открытой территории, охватив сухую траву и кустарники вдоль улицы Автомобильной. На месте происшествия оперативно работает несколько отделений государственных пожарно-спасательных частей.

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